Adiós a “pensiones doradas”; perfilan aprobarla este miércoles en Senado

Senadores se aprestan a terminar con las "pensiones doradas" de ex funcionarios de Pemex, CFE y Luz y Fuerza entre otros (Daniel Augusto)

La reforma para terminar con las “pensiones doradas” de hasta un millón de pesos mensuales para algunos ex funcionarios se perfila para ser aprobada este miércoles en el Senado luego de que Morena y sus aliados así como la oposición adelantaron su voto a favor de esta iniciativa.

El vicecoordinador de Morena, Higinio Martínez confirmó que se espera aprobar este reforma en comisiones este martes y al día siguiente subirla al pleno para su discusión y en su caso aprobación.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, dijo que su bancada respaldará la iniciativa de la presidenta Cludia Sheinbaum, aunque señaló que este cambio al articulo 127 no resuelve de fondo el problema de las pensiones en México.

También, señaló que en lugar de poner como tope el salario del o la presidenta en turno, deberían establecerse en Unidades de Medida y Actualización, UMAS, para evitar subidas o bajadas arbitrarias.

En entrevistas por separado tras la reunión de la Junta de Coordinación Políitca (Jucopo), los coordinadores y vicecoordinadores de todos los partidos confirmaron la ruta legislativa que seguirá esta reforma para terminar con las pensiones millonarias, donde señalaron problemas técnicos y jurídicos en la propuesta, lo que anticipa una discusión legislativa sobre la forma en que se establecerán los límites.

Anaya, calificó de “escandaloso e indefendible” las pensiones que se exhibieron por parte del Ejecutivo por lo cual anunciaron su respaldo a terminar con ese tipo de pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, así como más de cien beneficiarios que reciben más de 400 mil pesos al mes.

No obstante, consideró un error que el límite se calcule con base en el salario de la presidenta.

Según explicó, si el sueldo presidencial sube o baja, el monto máximo de las pensiones cambiaría automáticamente, lo que —dijo— generaría inestabilidad en el sistema.

Por ello propuso que los topes se establezcan en Unidad de Medida y Actualización (UMA), como ya ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“Si lo que se quiere es que el tope sea de alrededor de 70 mil pesos, entonces se puede fijar en 20 UMAS, pero hacerlo en función del salario presidencial es absurdo”, afirmó.

Anaya también señaló que la discusión deberá considerar criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente sobre la aplicación de reformas constitucionales y su impacto en derechos adquiridos.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará a favor de la reforma, al considerar que las pensiones millonarias no son justificables.

No obstante, indicó que su grupo parlamentario también analizará el tema de la retroactividad, para evitar que se vulneren principios constitucionales.

Desde Movimiento Ciudadano, el coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, adelantó que su bancada también votará a favor de eliminar pensiones excesivas, al considerar que va en línea con la política de austeridad.

Sin embargo, advirtió que la iniciativa no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones en México.

El senador sostuvo que la reforma atiende sólo una parte del problema, ya que el sistema pensionario enfrenta retos más amplios, como su fragmentación y los riesgos de sostenibilidad financiera.

“El problema no está sólo en las pensiones estratosféricas, sino en el conjunto del sistema de pensiones”, señaló.

La iniciativa forma parte de la agenda del gobierno de Claudia Sheinbaum para reforzar la política de austeridad y evitar que servidores públicos reciban jubilaciones superiores al salario presidencial.