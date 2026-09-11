Alcanzan acuerdo para reanudar operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles en Chiapas

Planta de Producción de Moscas Estériles Chiapas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), el gobierno de Chiapas, gobierno municipal de Metapa de Domínguez y pobladores locales alcanzaron un acuerdo para reanudar la operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Autoridades federales revelaron que instalaron una mesa de diálogo para atender las demandas de la población ante los olores derivados de la operación del complejo. Al respecto, aclararon que estas emanaciones obedecen a la formulación natural a base de huevo, leche, celulosa y otros componentes; empleada en la alimentación de las larvas, por lo que no representan riesgo toxicológico alguno para la salud ni para el medio ambiente.

Entre los acuerdos destacaron que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), implementará las medidas técnicas necesarias para reducir los olores a un nivel imperceptible en un plazo de tres meses. Asimismo, presentarán un cronograma de actividades ante la mesa de diálogo con el fin de agilizar los trabajos y acortar dicho periodo al máximo.

Agricultura enteró que la mesa de diálogo se mantendrá activa para dar seguimiento y cumplimiento a los planteamientos formulados entre autoridades federales, estatales, municipales y representantes de la comunidad de Metapa de Domínguez.

Por otra parte, el Senasica analizará la posibilidad de incrementar la contratación de personal originario de Metapa de Domínguez, Chiapas, de acuerdo con las necesidades operativas de la planta.

Hoy llevarán a cabo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez. Posteriormente, el sábado 12 de septiembre, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, recibirá a una comisión de la comunidad para dar atención a sus planteamientos y revisar las acciones correspondientes.

Durante la mesa de trabajo, los funcionarios manifestaron su disposición para mantener el diálogo institucional y atender las peticiones locales para la búsqueda de soluciones. Como parte del seguimiento, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma, visitará el municipio cada quince días para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

Tras la firma del compromiso, los habitantes de Metapa de Domínguez retiraron el bloqueo que mantenían en las instalaciones.