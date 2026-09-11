García Harfuch niega que exista ‘hospital’ clandestino del CJNG: así operaba el lugar donde atendían a miembros del crimen organizado

Omar García Harfuch El secretario de Seguridad habló sobre supuesto hospital del CJNG que se encontró en Jalisco. (FGE y cuartoscuro)

Desde la conferencia mañanera de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch habló sobre el supuesto hospital perteneciente al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que las autoridades jaliscienses incautaron el día de ayer.

¿Qué se encontró en finca de Jalisco y qué dijo Omar García Harfuch?

El 10 de septiembre, el Fiscal Estatal de Jalisco Salvador González de los Santos comunicó sobre el hallazgo de una finca que el CJNG utilizaba como centro de atención médica.

El descubrimiento se debió a una investigación que llevaba a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco con relación a la desaparición de un joven de 20 años. El desaparecido fue visto por última vez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque cuando respondió a un oferta de empleo en un rancho el pasado 21 de julio.

Las autoridades localizaron a al joven desaparecido con vida dentro de la finca, junto con otras siete personas secuestradas. Todas ellas eran hombres de entre 16 y 43 años. Actualmente, reciben atención médica en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Además, arrestaron a cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, a quienes se les señala como presuntos captores de la víctimas. Algunos de ellos presentaban lesiones, lo cual confirmó que el lugar se utilizaba como una clínica.

Según el comunicado de la Fiscalía, en el recinto se encontró “material vegetal verde con características de la droga, diversos medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, una báscula gramera, botas tácticas y cien cartuchos útiles calibre 5.56 x 45″.

Omar García Harfuch confirmó el operativo en la amñanera de hoy, pero aclaró que no se trataba como tal de un hospital clandestino. “Más que un hospital era a donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, comentó el secretario de Seguridad.