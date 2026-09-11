Sheinbaum pide al INE aclarar presupuesto, validez de boletas y cambios previos a elección de 2027

Claudia Sheinbaum (Presidencia)

Ante las críticas y cuestionamientos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2027, la Prsidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de que el organismo explique con claridad las decisiones relacionadas con su presupuesto, los criterios para determinar la validez de las boletas y algunos cambios realizados previo al proceso electoral.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la solicitud presupuestal del INE para 2027, que supera los 40 mil millones de pesos. De acuerdo con el planteamiento de la Presidenta, el monto se elevaría en comparación con los recursos destinados al organismo para las elecciones de 2024.

Señaló que, al considerar el presupuesto ejercido en 2024 y actualizarlo conforme a la inflación acumulada durante los siguientes tres años, el monto estimado para 2027 rondaría los 37 mil millones de pesos, por lo que corresponderá a la Cámara de Diputados analizar la solicitud y determinar los recursos que finalmente serán asignados.

En contraste, INE habría solicitado inicialmente alrededor de 47 mil millones de pesos, bajo el argumento de que contemplaba recursos para una eventual consulta de revocación de mandato.

Cuestionan criterios sobre las boletas

Otro de los temas que la mandataria pidió aclarar está relacionado con los lineamientos para determinar la validez de las boletas electorales.

Se refirió a que el INE realizó modificaciones a sus lineamientos para establecer criterios respecto de las boletas que no sean dobladas durante la jornada electoral. La preocupación planteada es que una boleta sin doblez pudiera generar dudas sobre su manejo y abrir la posibilidad de irregularidades en las casillas.

No obstante, reconoció que la resolución del INE podría referirse específicamente a la forma en que deben doblarse las boletas y no necesariamente a la eliminación del requisito como tal.

Por ello, consideró necesario que el organismo electoral explique públicamente qué modificación realizó, cuál fue su fundamento y cómo se aplicará durante la elección de 2027, con el objetivo de evitar confusión entre los ciudadanos y los funcionarios de casilla.

Defienden participación de Gobernación en acto protocolario

Respecto a la presencia de la secretaria de Gobernación en un acto relacionado con el inicio de la jornada electoral, la Presidenta rechazó que dicha participación represente una intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones del organismo electoral.

La secretaria habría acudido luego de recibir una invitación del propio INE y como parte de un acto protocolario en el que también participaron representantes de otros poderes de la Unión.

Se explicó que estuvieron invitados representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, aunque sus titulares no acudieron debido a que se encontraban en sesión, además de integrantes del Poder Judicial.

En ese sentido, sostuvo que la presencia de representantes del Ejecutivo en el acto no implica una intervención en la organización de las elecciones, cuya conducción corresponde al organismo electoral autónomo.

También piden explicar cambio de color institucional

Sheinbaum mencionó otro cambio que ha generado dudas: la modificación del color utilizado por el INE en su identidad institucional.

Al respecto consideró necesario que la presidencia y los consejeros del organismo expliquen las razones y fundamentos detrás de esta decisión, particularmente por haberse realizado en un periodo cercano al proceso electoral.

El llamado general fue a que el INE ofrezca información puntual sobre estos temas para despejar dudas y evitar cuestionamientos que puedan afectar la confianza ciudadana en las elecciones de 2027.

La intención, se planteó, es que exista claridad sobre las reglas, los recursos y las decisiones administrativas antes de que avance el proceso electoral, a fin de garantizar certeza y transparencia.