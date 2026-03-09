Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué hacer si no recogiste tu tarjeta del Banco Bienestar?

¿No recogiste tu tarjeta del Bienestar? Esto debes hacer para recibir tu beca. (Imagen generada con IA)

La semana pasada se llevó a cabo la repartición de la Tarjeta del Bienestar para los nuevos beneficiarios registrados en la última convocatoria de la Beca Rita Cetina 2026, abierta en septiembre de 2025.

El programa otorga un apoyo económico a todas y todos los alumnos de nivel básico inscritos en escuelas públicas que formen parte del sistema escolarizado de la SEP, para adquirir útiles escolares y uniformes este año.

Aquí te decimos qué puedes hacer si no pudiste recibir tu tarjeta del Bienestar y cuándo es la fecha para recibir el próximo pago.





¿Qué hacer si no recogiste la tarjeta del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina 2026?

Si no pudiste recoger la tarjeta del Bienestar de tu hijo, hija o tutorado, no te preocupes, aún tienes oportunidad de hacerlo y poder recibir el depósito correspondiente.

La semana pasada se llevó a cabo la repartición de las tarjetas para los nuevos alumnos de secundaria beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026.

Si no pudiste recoger la tarjeta o no pudiste asistir, no te preocupes: el canal oficial de WhatsApp de Becas Benito Juárez de tu estado notificará a las y los tutores dónde y cuándo podrán recogerla.

Lo único que tienes que hacer es activar las notificaciones del canal de WhatsApp de tu estado para saber cuándo podrás asistir por ella.

Puedes acceder al canal oficial entrando al link que se proporciona en la siguiente publicación de X de la cuenta de Becas Benito Juárez.

Mamá, papá, tutora y tutor:



Si no pudiste recoger la tarjeta del @bbienestarmx de tu hija o hijo de secundaria… 😧



Activa las notificaciones del canal de WhatsApp de tu estado para saber cuándo podrás asistir por ella.

😉▶️ https://t.co/gBiFlgUGvI pic.twitter.com/Dq8kg9YJOY — BecasBenito (@BecasBenito) March 10, 2026





¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con lo que ha informado la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el próximo depósito del apoyo para estudiantes de secundaria será el correspondiente al bimestre marzo-abril se realizará en abril de 2026.

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina es un programa del Gobierno de México dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en primaria y secundaria, quienes deberán estar atentos a los canales oficiales, donde se compartirá el calendario de pago correspondiente a este bimestre.





¿De cuánto será el monto para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina a partir de marzo?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, las familias que ingresarán al padrón de personas beneficiarias a partir de marzo de 2026, es decir, familias de nuevoingreso, recibirán $2,500 pesos anuales por cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca.

A continuación, el monto que recibirán las y los beneficiarios del programa dependiendo del número de alumnos inscritos en el padrón de beneficiarios:

1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales

= $2,500 pesos anuales 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales

= $5,000 pesos anuales 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales

Si no sabes si tus hijas o hijos son beneficiarios, realiza el registro en línea y, si no son becarias o becarios, la plataforma te permitirá avanzar con su registro a la beca.




