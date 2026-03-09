Becas y pensión: ¿Se puede retirar dinero de la tarjeta Bienestar en cualquier banco? (Programas del Bienestar - Gemini)

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos Bienestar marzo 2026, donde se establece el día exacto en que mujeres, adultos mayores, así como personas de 30 a 64 años, recibirán el apoyo correspondiente a este mes.

Ya te compartimos el calendario de pago del bimestre marzo-abril de los diferentes programas y becas del Bienestar. Aquí te compartiremos en qué bancos puedes retirar el depósito con tu tarjeta del Bienestar y cuáles son las comisiones. Además, te indicaremos cuál es el banco donde puedes retirar efectivo y consultar saldo completamente gratis.

Bancos donde puedes retirar dinero de la tarjeta del Bienestar y comisiones:

A continuación, la lista de bancos donde puedes retirar efectivo de tu tarjeta del Bienestar, así como checar tu saldo disponible y sus respectivas comisiones:

Banco Bienestar: Comisión 0 pesos / Comisión 0 pesos

Inbursa: Comisión 6 pesos / Comisión 19 pesos

Banorte: Comisión 10 pesos / Comisión 27 pesos

Afirme: Comisión 11 pesos / Comisión 30 pesos

Santander: Comisión 13,92 pesos / Comisión 40,36 pesos

Scotiabank: Comisión 11,60 pesos / Comisión 34,80 pesos

BBVA: Comisión 12 pesos / Comisión 33 pesos

HSBC: Comisión 11,75 pesos / Comisión 30,90 pesos

Banco Azteca: Comisión 11 pesos / Comisión 30 pesos

Banco del Bajío: Comisión 8,12 pesos / Comisión 23,20 pesos

Banamex: Comisión 10 pesos / Comisión 26.50 pesos

Los cajeros automáticos del Banco del Bienestar son la única opción que no cobra nada por retirar o consultar saldo con tu tarjeta del Bienestar. Aquí te decimos cómo realizar los procesos de retiro y consulta, y cómo identificar la sucursal más cercana.

Banco del Bienestar: ¿Cómo retirar efectivo y consultar saldo de mi tarjeta del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, todos los derechohabientes de los Programas para el Bienestar que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar, podrán disponer de sus pensiones, becas y apoyos en esta institución bancaria sin cobro de comisiones.

Actualmente, el Banco del Bienestar cuenta con una red de más de mil 800 sucursales, donde tanto en ventanilla como en cajeros automáticos, los beneficiarios pueden realizar retiros o consultar su saldo completamente gratis.

Retira tu dinero desde los cajeros automáticos del Banco del Bienestar en sólo 5 pasos:

Inserta tu tarjeta y teclea el NIP. Elige la opción “Retiro de efectivo”. Teclea el monto que deseas retirar. Define si deseas imprimir un comprobante de retiro. Toma tu dinero, el recibo y la tarjeta.

Para conocer dónde se ubica la sucursal más cercana a tu domicilio, visita el mapa interactivo disponible ingresando en el buscador: Ubica la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu domicilio.