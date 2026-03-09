Consejeros dan espaldarazo a OPLES; analizan retos de elecciones de 2027

CDMX — Con el fin de analizar los retos y desafíos de la organización electoral en Tabasco de cara a las elecciones de 2027, el consejero electoral del INE, Jorge Montaño, viajó a esa entidad donde respaldó el trabajo de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Montaño Ventura sostuvo una reunión de trabajo con Gregorio Aranda Acuña, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE en Tabasco, cuyo propósito fue refrendar los mecanismos de coordinación, comunicación y trabajo institucional entre las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de las tareas de organización electoral en la entidad.

En el marco de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el consejero realizó un intercambio de información sobre la situación actual de la Junta Local y de las Juntas Distritales Ejecutivas del INE en Tabasco, así como de los principales retos operativos y de organización que se prevén en los próximos meses de cara al proceso electoral de 2027.

En este encuentro, se dijo en un comunicado, participaron vocales ejecutivos distritales y titulares de las distintas vocalías de la Junta Local, quienes compartieron experiencias, avances y áreas de oportunidad en las actividades institucionales que se desarrollan en la entidad.

También acudieron consejeras y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco, lo que permitió reforzar el diálogo interinstitucional y la colaboración entre las instancias responsables de la función electoral.

“Con estos espacios de trabajo, el INE refrenda su compromiso de impulsar la colaboración entre oficinas centrales, órganos delegacionales y autoridades electorales locales, a fin de fortalecer la organización y desarrollo de los procesos electorales”, sostuvo el instituto federal.