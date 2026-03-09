El TMEC tiene una aprobación del 78.5% entre los sectores económicos, anuncia Ebrard

Secretario de Economía, Marcelo Ebrard (Camila Ayala Benabib)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó los resultados de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, donde los sectores economícos mostraron una aporbación del 78.5 por ciento para su renovación.

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), sostuvo que “hay pocas cosas” que alcancen un consenso tan amplio entre los mexicanos como el T-MEC, por lo que dijo “debe de seguir y todos juntos debemos de trabajar para que esto continúe.

Ebrard afirmó que las consultas permitieron identificar con claridad qué quiere cuidar México y qué le preocupa rumbo al arranque formal de conversaciones con Estados Unidos y Canadá.

Señaló que durnate las consultas fue solicitado que no haya medidas unilaterales y que no haya aranceles fuera de lo que está previsto en el propio tratado, además de avanzar a una visión común de Norteramérica que pueda competir con otros países de Asia.

También rechazó la idea de revisiones anuales del acuerdo y la calificó como “el peor escenario” frente a Asia, al advertir que introducir incertidumbre estructural debilitaría a Norteamérica justo cuando compite con economías que perfeccionan sus reglas sin cambiarlas cada año.

“Nos plantearon 54 elementos, como ustedes saben, de preocupación. Nosotros planteamos 12 y la mayor parte de los 54 ya los resolvimos. De los 12 espero pronto resolver los que me faltan, que se llaman Acero, Industria Automotriz y el famoso 25 por ciento sobre, que ahora bajó, sobre Non-USMCA Compliance”, plateo.

Entre las diferencias regionales notorias resaltaron que el norte puso el acento en competitividad, cruces eficientes y energía confiable; el Bajío, en reglas de origen, proveeduría y electromovilidad.

En tanto; el centro, en saturación logística, certificaciones y competencia desleal; y el sur-sureste, en cerrar brechas de infraestructura, armonización sanitaria y acompañamiento institucional para que el tratado genere beneficios más amplios.

Precisó que se contemplan tres conceptos para realizar laprimera ronda de negociaciones:

Reducir la dependencia de Norteamérica respecto a otras regiones del mundo

Manejar las reglas de origen para competir contra los demás sin crear más trastornos económicos

Seguridad económica; que enmarca lo indispensable para el país

ORIENTE MEDIO

Al ser interrogado sobre la situación que se enfrenta en Oriente Medio con la guerra entre EU-Israel contra Irán y el impacto en los precios internacionales del petróleo y su posible efecto en mercancías y cadenas de suministro, Ebrard señaló que el Gobierno Federal da seguimiento cercano a la situación junto con la Secretaría de Hacienda, debido a que las consecuencias económicas dependerán de cuánto tiempo se prolongue el conflicto. “Estamos atendiendo, siguiendo y muy en detalle lo que está ocurriendo”, apuntó.