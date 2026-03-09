Gobernador de Oaxaca anuncia inversión histórica superior a los 712 mdp para seguridad, justicia y víctimas

Inversión histórica en Oaxaca El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara anunció una inversión histórica superior a los 712 millones de pesos para incrementar la seguridad en la entidad, con la compra de patrullas, cámaras de videovigilancia, moto patrullas y armas de fuego, entre otros

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz anunció la inversión histórica superior a los 712 millones de pesos, en seguridad pública, justicia y atención a víctimas, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en el estado.

En conferencia de prensa el mandatario estatal destacó que, durante el año pasado, , Oaxaca se mantuvo por tercer año consecutivo entre las entidades que más recursos destinaron a este rubro y enfatizó que el Gobierno del Estado continuará trabajando en esta ruta, ya que la protección y tranquilidad de las y los oaxaqueños es una prioridad para su administración.

Dichos recursos se destinarán para adquirir 2,020 cámaras de videovigilancia, 8,025 uniformes, 430 armas de fuego, 81 moto patrullas, 65 patrullas, cuatro vehículos tácticos, accesorios Workstation, servicios de telecomunicación, equipo táctico, drones, productos de laboratorio médico, radios de alta gama, escudos balísticos, unidades especiales, entre otros.

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz precisó que de dicha inversión, 312 millones de pesos son aportados por el Gobierno Federal y casi 400 millones al Estatal; de los cuales el 49% será destinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el 29% corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Además, 13% irá para municipios, 8% para el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESESP) y 1% para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

En su oportunidad, Félix Quiróz Javier, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfatizó que luego de décadas de abandono institucional y con el fin de garantizar que las y los agentes policiales lleven sustento digno a sus hogares, este personal operativo obtiene un incremento salarial correspondiente al 17.24%.

“Más allá de los números y porcentajes, este es un acto de justicia y dignidad, sabemos que detrás de cada uniforme hay un hogar, hijas e hijos que van a la escuela, además de sueños y esperanzas. Un policía bien remunerado, valorado y respetado por su gobierno, es un policía incorruptible, entregado y comprometido con la defensa de su pueblo”, resaltó.