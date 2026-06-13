Líderes de la Sección 22 de la CNTE roban votos en asamblea para mantener la huelga

Dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, durante la Asamblea Nacional Representativa (Especial)

Robo de votos para mantener el paro — La dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo perdedizos votos para levantar el plantón y poner pausa a la llamada huelga nacional magisterial. Ante la Asamblea Nacional Representativa los dirigentes presentaron un resultado distinto y aseguraron que la huelga fue respaldada con escasos 175 votos de diferencia.

Originalmente, el conteo de los votos indicaba que la mayoría quería poner pausa inmediata al movimiento.

Los documentos elaborados a partir de lo enviado por los propios sectores de la sección 22 muestran que en la consulta participaron más de 12 mil docentes. De ese total, 7 mil 595 votos respaldaron la propuesta para entrar en un receso (sin abandonar las demandas de reforma a las pensiones y la desaparición del Sistema de la Carrera Magisterial actual), pero en la asamblea efectuada en la CDMX, la dirigencia de la 22 indicó que los votos para el receso habían sido 6 mil 162, mientras que cerca de mil 500 votos se hicieron perdedizos.

Resultados originales en el documento Excel de la Sección 22 donde se marca una diferencia de 175 votos en favor de poner pausa a la huelga (Especial)

En tanto, 6 mil 337 docentes se pronunciaron por mantener el paro.

Crónica tuvo acceso al documento Excel original del conteo de los votos, esto merced a miembros de la CNTE inconformes con la manipulación de los resultados. En efecto, la tabla original y la presentada para los resolutivos muestra diferencias claras y de que los votos fueron trucados.

Pese a ello, sostienen que los dirigentes decidieron mantener esa narrativa y llevarla a la Asamblea Nacional Representativa (ANR), donde los secretarios generales y representantes de las distintas entidades del magisterio resolvieron continuar con la huelga nacional y las acciones de protesta en la Ciudad de México.

Gráfico que presentó la Sección 22 con resultados trucados y finales con lo que decidió mantener el paro nacional en la CDMX (Especial)

Destaca también el resultado de Zimatlán, en Valles Centrales, donde se asienta la capital del estado de Oaxaca. En todos los sectores regionales hubo votos bastante parejos. En Zimatlán, controlado con mano férrea por la dirigencia, hubo mil votos de diferencia en favor de seguir la huelga.

La Crónica de Hoy 2026