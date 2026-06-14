Sismo HOY en México: temblor sacude la CDMX este domingo 14 de junio y activa revisiones en distintos puntos del país

Sismo en Ciudad de México HOY 3 de junio de 2026: así se sintió la actividad sísmica esta tarde

Nuevamente el territorio mexicano fue el epicentro de un nuevo movimiento telúrico la mañana de este domingo 14 de junio, mismo que activó las alertas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el cual registró diversos movimientos telúricos en distintas entidades del país.

¿Dónde se registró el sismo hoy domingo 14 de junio?

Alrededor de las 04:17:10 horas, se registró el primer movimiento telúrico con epicentro a 86 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas y con una latitud de 15.71, Longitud -98.53. Asimismo, el SSN, reportó que tuvo una profundidad de 6.8 kilómetros 3.9 grados.

y con una latitud de 15.71, Longitud -98.53. Asimismo, el SSN, reportó que tuvo una profundidad de 6.8 kilómetros Por otra parte, un segundo temblor ocurrió a 156 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, con una maginitud de 3.9 grados, según el reporte del SSN.

ocurrió a 156 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, con una maginitud de 3.9 grados, según el reporte del SSN. San Marcos, Guerrero (Magnitud 2.8) : Minutos antes, a las 04:35:13 horas, la costa guerrerense registró un microclima sísmico ubicado a 18 kilómetros al suroeste de San Marcos.

: Minutos antes, a las 04:35:13 horas, la costa guerrerense registró un microclima sísmico ubicado a 18 kilómetros al suroeste de San Marcos. Tonalá, Chiapas (Magnitud 3.7) : A las 04:30:38 horas, la actividad se trasladó hacia la región costera de Chiapas, localizándose a 13 kilómetros al sureste de Tonalá. Este sismo también destacó por su profundidad, alcanzando los 108.6 kilómetros.

: A las 04:30:38 horas, la actividad se trasladó hacia la región costera de Chiapas, localizándose a 13 kilómetros al sureste de Tonalá. Este sismo también destacó por su profundidad, alcanzando los 108.6 kilómetros. El movimiento más reciente ocurrió en Sayula de Alemán, Veracruz con una magnitud de 4.0 grados. El movimiento telúrico más reciente de este bloque ocurrió a las 08:49:16 horas. El epicentro se localizó a 51 kilómetros al sur de Sayula de Alemán

¿Sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Hasta el momento de la actualización, no se reportaron daños materiales, personas lesionadas ni activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

¿Qué debo hacer si tiembla en CDMX?

Especialistas recuerdan que después de un movimiento es recomendable:

Mantenerse informado por canales oficiales

Evitar cadenas o capturas de pantalla sin confirmar.

Revisar instalaciones básicas

Verificar gas, energía eléctrica y posibles daños visibles.

Conservar rutas de evacuación claras

Especialmente en edificios altos y espacios con gran concentración de personas, es importante seguir los protocolos.