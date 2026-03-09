Hospital Oncológico para la Mujer: así es el centro médico especializado que buscarán replicar en todo México

Hospital Oncológico para la Mujer La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el hospital en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

La presidenta. Claudia Sheinbaum, realizó su conferencia matutina en el norte de la Ciudad de México, donde inauguró del Hospital Oncológico para la Mujer, un centro médico especializado que busca fortalecer la detección y tratamiento de distintos tipos de cáncer en mujeres.

El nuevo hospital, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue presentado como un modelo de atención que el gobierno federal planea replicar en otras regiones del país.

“Es un hospital oncológico para la mujer, un modelo que vamos a replicar en otros lugares del país”, señaló la mandataria

De acuerdo con Sheinbaum, el proyecto del hospital fue concebido durante el periodo en que encabezó el gobierno de la Ciudad de México.

Un proyecto que comenzó antes de la pandemia del Covid-19

El edificio donde ahora opera el centro médico fue iniciado originalmente por la misma alcaldía, pero la obra quedó inconclusa durante varios años. Posteriormente, durante la pandemia de COVID-19, el inmueble fue rehabilitado para atender necesidades sanitarias.

La recuperación del espacio fue posible gracias a una donación de 100 millones de pesos realizada por la empresa cervecera Grupo Modelo, recursos que permitieron concluir la rehabilitación del inmueble.

Debido a las dimensiones del edificio, explicó la presidenta, se decidió transformarlo en un hospital especializado en oncología para mujeres en lugar de un hospital general de mayor tamaño.

Atención especializada para distintos tipos de cáncer

Durante el recorrido, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, destacó que el hospital tendrá un papel clave en la atención de enfermedades oncológicas que afectan a las mujeres.

Según explicó, el centro brindará atención para cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de ovario, tres de los padecimientos que representan mayores riesgos para la salud femenina.

La funcionaria advirtió que en la capital una de cada cinco mujeres fallece a causa del cáncer de mama, una enfermedad que, subrayó, puede ser curable si se detecta a tiempo.

“Este hospital va a jugar un papel trascendental para hacer justicia a las mujeres frente al cáncer”, afirmó.

Hospital con alta tecnología para la detección de cáncer y seguimiento médico

Entre las nuevas tecnologías se encuentran tres mastógrafos, uno de ellos destinado al tamizaje poblacional, es decir, a la detección preventiva en mujeres que no presentan síntomas.

El centro también incorpora un sistema de navegación hospitalaria que permite a las pacientes identificar cada etapa de su atención médica, desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

Además, el sistema de citas está vinculado con plataformas médicas similares a las utilizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitirá programar consultas y estudios desde diferentes puntos del sistema de salud.

Red de centros de salud para canalizar pacientes

El modelo contempla una coordinación territorial con la red de atención primaria, por lo que, en total, 136 centros de salud podrán referir pacientes directamente a este hospital para estudios especializados y tratamiento.

En estos centros se utilizará un dispositivo inalámbrico para realizar estudios de detección temprana que, además de ser indoloros, permitirán enviar los resultados de forma digital al hospital para dar seguimiento a cada caso.

Medicamentos de alta especialidad

Durante la presentación se explicó que el hospital contará con medicamentos innovadores dentro del catálogo de medicamentos racionales del sistema de salud.

Entre ellos se mencionó el filgrastim pegilado, un fármaco utilizado en tratamientos oncológicos cuyo costo puede superar los 80 mil pesos.

Autoridades destacaron que la inclusión de estos medicamentos busca garantizar tratamientos eficaces para las pacientes que lo requieran.

Parte de una estrategia nacional

El Hospital Oncológico para la Mujer forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la prevención del cáncer.

En la Ciudad de México, el gobierno local impulsa un programa universal de detección de cáncer de mama que contempla la realización de alrededor de medio millón de mastografías durante este año.

Para ello, la administración capitalina planea adquirir 100 mastógrafos, de los cuales ya se han incorporado 40 al sistema de salud.

Tras la inauguración, la presidenta, la jefa de gobierno y otros funcionarios realizaron un recorrido por las instalaciones del hospital antes de continuar con la conferencia matutina.