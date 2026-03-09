Hospitales para el fortalecimiento del tratamiento del cáncer

Hospital Oncológico de la Mujer

El día de hoy, La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo lugar en el recientemente inaugurado Hospital “La pastora”, ubicado en la alcaida Gustavo A. Madero. Dicho lugar va a funcionar como un centro especializado que tiene el objetivo de fortalecer la detección y la atención del cáncer en la Ciudad de México. Por el momento ya han adquirido 40 mastógrafos nuevos.

Posterior al recorrido por las instalaciones del cual forman parte la presidenta y la jefa de Gobierno Clara Brugada, además de estar estar acompañadas por el Gabinete, cuando comenzó el espacio para las preguntas, una de estas fue en relación a si existe un plan para la descentralización de los tratamientos del cáncer. Acercar estas oportunidades a las comunidades alejadas, a las indígenas y a las campesinas es igual de necesario que brindar atención médica en cualquier otro lugar.

Por esta misma razón se tienen planeado que por lo menos haya un centro de diagnostico en cada entidad de la Republica, que de igual manera, ya que es algo importante, va a contar con telemedicina.

Por su parte, el equipo de diagnostico es muy pasivo y permite que el primer diagnostico se realice ahí mismo. Dado que en la Ciudad de México, 20 de cada 200 mujeres mueren a causa de cáncer de mama, Clara Brugada enfatizó en que el hospital “jugará un papel fundamental” para la atención a las mujeres.

La meta principal es la atención en el cáncer de mama y de otras formas de cáncer que afectan a las mujeres. Sin embargo, también se van a atender otras enfermedades y condiciones médicas.

La idea es que el diagnostico, ya sea de una radiografía, o de una tomografía yo de otros equipos nos se tenga que realizar necesariamente en el mismo hospital, si no que haya un centro de diagnostico y que en ese centro gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial, se pueda diagnosticar al paciente y después hacer el tratamiento que le corresponda.

Asimismo, en su participación, Alejandro Svarch Pérez, Director del IMSS bienestar, explicó que el hospital surge como un modelo de atención, por lo que hay un área de imagenología (rayos X, resonancia magnética, ultrasonido y tomografía que crea imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. De esta manera es posible que todas las mujeres que así lo deseen puedan acudir a una comprobación de lesiones malignas en las mamas. El proceso es no invasivo e indoloroso.