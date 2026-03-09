Huelga en el Monte de Piedad: requisitos y pasos para recuperar tus prendas aunque el paro continúe

Nacional Monte de Piedad El paro nacional de trabajadores del Monte de Piedad se mantiene a más de cinco meses de su inicio.

La huelga en el Nacional Monte de Piedad continúa extendiéndose a nivel nacional y ya son más de cinco meses desde que comenzó. Miles de personas continúan con sus pertenencias empeñadas y a la espera de que se resuelva el conflicto . A pesar de que la institución ha señalado que todo se mantiene bajo estricta seguridad y que las personas podrán recuperar sus prendas una vez que se resuelva la situación del paro, recientemente anunció que hay una forma de solicitar la devolución aunque las sucursales permanezcan cerradas. Esto es lo que tienes que saber.

¿Es posible recuperar mis prendas aunque siga el paro en el Monte de Piedad?

Por medio de un comunicado, el Nacional Monte de Piedad informó que es posible solicitar la devolución de sus pertenencias mediante un proceso especial, individual, optativo y sujeto a la aprobación de las autoridades. Los únicos requisitos son:

Haber presentado el pago del desempeño completado

Tener el contrato original

¿Cómo solicitar la devolución de las Prendas en Nacional Monte de Piedad durante la Huelga?

Existen dos vías para poder comenzar este proceso. La primera de ellas es realizar la solicitud al programa Conciliaexprés de la Profeco desde cualquier parte del país y sin necesidad de acudir a ninguna oficina. Deberás comunicarte al 55 5568 8722 / 800 468 8722 en un horario de de 9:00 a 19:00 horas para llevar a cabo tu reclamación y que la Procuraduría General del Consumidor pueda realizar la devolución de tus prendas si lo considera válido.

La segunda de ellas es acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos dentro del expediente 1001/2025. Este se ubica en Carr. Picacho-Ajusco 200, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210 Ciudad de México, CDMX. Ahí deberás solicitar por escrito la devolución de la prenda con los requisitos mencionados anteriormente.

El Nacional Monte de Piedad ha señalado que este proceso es completamente opcional y que no garantiza la devolución de las pertenencias, pues está sujeto a decisión de las autoridades. También, ha recalcado que todas las prendas se mantienen resguardadas bajo estrictos controles de seguridad y que se podrán liberar una vez que concluya la huelga actual.