Alerta IMSS: estas personas podrían perder el pago de julio de 2026

Calcula tu Pensión IMSS 2026: Guía para saber cuánto podrías recibir en tu retiro si eres Ley 97 Si estás próximo a pensionarte, conoce cómo calcular tu Pensión IMSS si eres Ley 97 (Pexels)

Julio será un mes en el que muchas personas pensionadas verá aliviados sus bolsillos gracias al pago de la pensión para cubrir gastos básicos, medicamentos y compromisos familiares.

Sin embargo, en las últimas semanas han comenzado a circular diversas alertas y rumores en redes sociales sobre posibles cancelaciones de pagos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), generando incertidumbre entre los beneficiarios que en esta nota te aclaramos.

¿Por que el IMSS podría quitar el derecho a la Pensión en 2026?

El IMSS ha endurecido sus mecanismos de supervisión y advierte que algunos pensionados y trabajadores próximos a jubilarse podrían enfrentar la suspensión o incluso la cancelación de su pensión si se detectan irregularidades relacionadas con la Modalidad 40 y la simulación de relaciones laborales.

¿Quiénes podrían perder el pago de julio de 2026?

La advertencia está dirigida principalmente a trabajadores inscritos en la Ley 73 que intentaron incrementar el monto de su futura pensión mediante prácticas que el instituto considera fraudulentas. Es decir, cuando algunos trabajadores intentan “reactivar” sus derechos mediante simulaciones laborales.

De acuerdo con el IMSS, algunas personas han recurrido a gestores externos, cooperativas fantasma o incluso familiares para darse de alta ante el Seguro Social sin que exista una relación laboral real. El objetivo de estas prácticas es elevar el salario base de cotización y, con ello, obtener una pensión más alta al momento de jubilarse.

¿Qué es la Modalidad 40 y por qué está bajo revisión?

La Modalidad 40 del IMSS, formalmente conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que ciertos trabajadores realicen aportaciones voluntarias para mejorar su salario de cotización y aumentar el monto de su futura pensión.

No obstante, el instituto detectó un incremento en los casos de rechazo y cancelación de pensiones derivados de inconsistencias en el uso de este mecanismo. Por ello, durante 2026 reforzó sus revisiones y controles administrativos.

El IMSS y el SAT se unen para evitar irregularidades

La supervisión ahora es más estricta. Ya que, el IMSS cruza información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), revisa los recibos de nómina timbrados y utiliza herramientas tecnológicas para detectar inconsistencias en las cotizaciones y en los registros laborales de los trabajadores.

Si el instituto encuentra anomalías, puede invalidar semanas cotizadas, cancelar aportaciones realizadas mediante la Modalidad 40, rechazar la solicitud de pensión y suspender o cancelar el beneficio en determinados casos.

El endurecimiento de las verificaciones busca frenar prácticas que durante años fueron utilizadas por algunos trabajadores para elevar artificialmente sus pensiones.

¿Cómo proteger tu pensión?

El IMSS recomienda que cualquier inscripción a la Modalidad 40 se realice directamente ante en la institución y que todas las cotizaciones estén respaldadas por una relación laboral legítima y comprobable.

También se aconseja revisar periódicamente el historial de semanas cotizadas y verificar que el salario base registrado sea correcto. Ante cualquier inconsistencia, es importante acudir a los canales oficiales del instituto para realizar las aclaraciones correspondientes.