Inviable multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos: Profeco

Tortillas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en ningún estado del país la instancia puede multar a los proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos; después de que el servidor público de la Odeco Zona Golfo-Norte erróneamente declarara sobre multas de hasta 4 millones de pesos a negocios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas.

La dependencia aclaró que a través del acuerdo “Maíz-Tortilla”, realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa “Quién es Quién en los Precios”. Además, supervisa que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetado, y realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.

La Profeco agregó que por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, verifica las disposiciones relativas a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

Por último, la procuraduría reiteró que está fuera de sus atribuciones multar a negocios por el manejo o condiciones sanitarias en las que se vendan, en específico, las tortillas.

La Crónica de Hoy 2026