Líderes de migrantes en EU visitarán México ante reforma electoral

CDMX — Líderes de migrantes mexicanos en Estados Unidos arribarán a México en los próximos días para hablar sobre la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el diputado morenista Pedro Haces, coordinador de Operación Política de la bancada en San Lázaro.

Aunque el tema de parlamento abierto está cancelado con el fin de abrir el debate entre diversos sectores de la sociedad, el legislador arrancó una visita de trabajo por ciudades estadunidenses con gran presencia de migrantes mexicanos.

En Houston, Texas, Pedro Haces fue recibido por la cónsul de México, María Elena Orantes López, con quien sostuvo reuniones con dirigentes de la comunidad mexicana y representantes del sector turístico, industria que tendrá un papel estratégico ante el Mundial que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, resaltó.

“Esta semana un grupo de líderes migrantes visitará la Cámara de Diputados para sostener un encuentro con integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con el objetivo de intercambiar propuestas y fortalecer la su participación en la vida democrática de México, particularmente en lo referente a la participación política de los mexicanos que viven fuera del país”, comentó a través de un comunicado.

Tras visitar el estado de Florida, el diputado informó que su gira de trabajo continuará con reuniones adicionales con representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos, incluyendo actividades en Washington, D.C.

En esa entidad, el líder parlamentario puntualizó que de cara al Mundial de Futbol 2026, los mexicanos residentes en Estados Unidos juegan un papel sobresaliente en el sector del turismo, por lo que es de gran importancia dialogar con ellos en torno a los desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad mexicana en el exterior, particularmente ante el crecimiento que se espera en esta industria rumbo al Mundial de 2026.

“Estos encuentros tienen el objetivo de fortalecer el diálogo con los connacionales que viven en el exterior y abordar temas clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Los mexicanos que viven en Estados Unidos no sólo aportan a la economía de México con su trabajo y sus remesas, sino que también deben tener voz en las decisiones que construyen el futuro de nuestro país”, destacó Haces Barba.