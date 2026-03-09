Vacaciones de Semana Santa 2026: ¿Para quiénes serán obligatorios los días de descanso?

Vacaciones de Semana Santa El año se acerca lentamente, pero con seguridad, a la Semana Santa, periodo que suele incluir actividades turísticas y un receso escolar en el nivel básico de México.

Mientras marzo avanza, estudiantes del nivel básico en México y sus familias comienzan a preguntarse cuándo iniciarán las vacaciones de Semana Santa, receso escolar anual que comúnmente tiene la duración de dos semanas.

Lamentablemente para trabajadores y trabajadoras, estos días no están marcados como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, por lo que el asueto dependerá de la empresa.

Vacaciones de Semana Santa 2026: ¿cuándo inician y cuándo terminarán?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual aplica tanto para escuelas públicas como escuelas particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, las vacaciones de Semana Santa están programadas del lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril.

No obstante, teniendo en consideración que el último viernes de cada mes en las escuelas de nivel básico se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE), los y las estudiantes no se presentarán a sus respectivas escuelas a partir del viernes 27 de marzo, pues el personal directivo y docentes dedicarán el día a la mencionada reunión mensual.

A un mes de reaunudar las clases tras las vacaciones de Semana Santa, estudiantes del nivel básico escolar en México podrán gozar de un par de descansos extras conocidos como “puentes”, ya que se cruzarán con:

1º de mayo: Día Internacional de los Trabajadores.

Día Internacional de los Trabajadores. 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

Conmemoración de la Batalla de Puebla. 15 de mayo: Día del Maestro y la Maestra.

¿La UNAM tendrá vacaciones de Semana Santa?

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) generalmente se suspenden las labores del lunes a viernes de Semana Santa, dependiendo del calendario del año.

Este 2026, el periodo de descanso para estudiantes y trabajadores o trabajadoras de la institución universitaria abarcará del viernes 30 de marzo al viernes 3 de abril, con un regreso programado a la normalidad de labores el lunes 6 de abril.

En el caso del Contrato Colectivo (STUNAM), el jueves y viernes santo son reconocidos como días de descanso obligatorio con goce de salario, mientras que en otros acuerdos sindicales también se marcan los tres días previos.

¿Cuáles serán las otras instituciones que tendrán descanso obligatorio por Semana Santa?

En México, el jueves santo y viernes santo —que corresponden a los días 2 y 3 de abril de este 2026— no son días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, por lo que las empresas no están obligadas a dar el día libre ni tampoco pagar el triple.

Sin embargo, esta decisión dependerá de cada empresa, ya que hay trabajos que otorgan estos días como beneficio o permiso de vacaciones.

A pesar de ello, los trabajadores y trabajadores tienen dos días de descanso obligatorio próximos en el calendario, los cuales son: