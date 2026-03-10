Frena Senado dictamen sobre “jueces sin rostro”; a revisión profunda

Jueces sin rostro, una figura polémica en el sistema judicial mexicano. (La Crónica de Hoy)

El Senado perfila aplazar el dictamen sobre los jueces sin rostro incluso hasta el otro periodo que arranca en septiembre próximo para abordarlo de manera más integral en el marco de una actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral explicó que la figura propuesta originalmente presenta complejidades para alinearse con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho de toda persona a un juez imparcial, competente e independiente.

Corral subrayó que la intención es revisar la reforma de manera integral, incluyendo posibles ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales y la discusión sobre la viabilidad de un Código Penal Único para México.

“Hemos acordado volver a posponer el dictamen quizá incluso en este periodo resulta muy complejo compatibilizar esta figura con el estándar internacional en materia de Derechos Humanos y con el estándar internacional particularmente en la convención que México ha suscrito, la Convención Americana en relación con el derecho que toda persona tiene a un juez no solamente imparcial, competente, independiente, autónomo”, explicó

De hecho recalcó que esta figura choca con el espíritu de la reforma judicial, si la reforma judicial envía a los jueces de elección popular, luego cómo les tapamos el rostro, entonces es una reforma complicada de regula.

Según señaló, la implementación de esta figura podría incluso contradecir el espíritu de la reforma judicial, que impulsa la elección popular de jueces.

El senador destacó que ya existen instrumentos legales para proteger a quienes intervienen en el proceso penal —incluyendo víctimas, testigos, peritos, fiscales, policías y jueces—, como la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal, aunque señaló que muchas de estas instituciones permanecen inactivas y requieren ser fortalecidas.

Además, indicó que la Comisión de Justicia podría convocar foros extraordinarios para abordar estos temas y asegurar que la reforma judicial contemple ajustes importantes antes del próximo proceso electoral, respetando los plazos constitucionales establecidos.

El senador aseveró que la profundización y fortalecimiento de la reforma judicial depende del liderazgo de la presidenta de México, quien puede garantizar la correcta implementación del cambio paradigmático en el Poder Judicial.