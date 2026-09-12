El negocio detrás del Monte de Piedad: ¿qué hace con el dinero que gana pese a la huelga?

El negocio detrás del Monte de Piedad CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2024.- El Sindicato del Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños en México y la institución financiera más antigua de América, comenzó este jueves una huelga por desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo. La sucursal del Zócalo Capitalino se encuentra cerrada y con personal afuera con mantas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Aunque el Nacional Monte de Piedad mantiene suspendidas sus operaciones presenciales debido a la huelga iniciada en octubre de 2025, la institución continúa siendo una Institución de Asistencia Privada (IAP), por lo que su modelo de operación y el destino de sus recursos no cambian por el conflicto laboral.

A diferencia de una empresa con accionistas, el Monte de Piedad no reparte utilidades. Los recursos que obtiene por su actividad se destinan al funcionamiento de la institución y al financiamiento de programas de asistencia social, de acuerdo con su objeto asistencial.

¿De dónde obtiene dinero el Monte de Piedad?

En condiciones normales, la principal fuente de ingresos proviene de los intereses generados por los préstamos prendarios, así como de otros servicios asociados a los contratos y de la comercialización de prendas que no son recuperadas por sus propietarios dentro de los plazos establecidos.

Sin embargo, la huelga ha detenido la atención al público en las sucursales, por lo que la colocación de nuevos préstamos permanece suspendida desde el inicio del conflicto.

¿La institución sigue ganando dinero durante la huelga?

El Nacional Monte de Piedad no ha informado públicamente cuánto ha impactado la huelga en sus ingresos ni ha dado a conocer cifras actualizadas sobre las pérdidas derivadas del cierre de sucursales.

Lo que sí ha reiterado es que las prendas de los clientes permanecen resguardadas y que mantiene medidas extraordinarias para proteger los contratos afectados por la suspensión de actividades mientras continúa el conflicto laboral.

¿Qué hace con los recursos que obtiene?

De acuerdo con la institución, los excedentes de su operación se destinan a dos grandes objetivos:

Mantener el servicio de crédito prendario .

. Financiar proyectos de inversión social mediante apoyos a organizaciones que trabajan en temas como salud, educación, discapacidad, inclusión financiera y desarrollo comunitario.

El Nacional Monte de Piedad denomina a este esquema su “Círculo Virtuoso de Ayuda”, mediante el cual los recursos generados por su actividad prendaria se canalizan a programas de asistencia social.

Una institución sin fines de lucro

Fundado en 1775, el Nacional Monte de Piedad opera bajo la figura de Institución de Asistencia Privada, por lo que no tiene propietarios que reciban dividendos ni reparte utilidades entre particulares.

Por ello, aun cuando la huelga representa un desafío para su operación cotidiana, el objetivo declarado de la institución sigue siendo destinar los recursos obtenidos a sostener sus actividades y apoyar proyectos de beneficio social en México.