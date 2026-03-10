Beca Benito Juárez 2026: ¿Habrá pago doble en el próximo depósito en la tarjeta Bienestar? (Imagen generada con IA)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que en el próximo depósito habrá pago doble para todos los beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, por lo que los estudiantes de nivel medio superior inscritos al programa recibirán más de 3 mil pesos en su tarjeta del Bienestar.

La Beca Benito Juárez ofrece un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales a estudiantes inscritos en escuelas públicas que cursen nivel preparatoria, con el fin de proporcionar condiciones óptimas para adquirir los materiales necesarios en su educación y así disminuir la deserción escolar.

A continuación, te compartimos cuándo será el pago doble del programa otorgado por el gobierno federal.





Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo es el pago doble?

Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble en sus cuentas bancarias en abril de 2026.

Será el próximo mes cuando estudiantes de bachillerato, preparatoria o escuelas de nivel medio superior recibirán un total de 3,800 pesos en una sola exhibición.





¿Por qué habrá pago doble y quiénes recibirán el beneficio?

El pago doble corresponderá tanto a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso que realizaron su inscripción a la Beca Benito Juárez, como a los beneficiarios con continuidad en el programa. En otras palabras, todos los beneficiarios del programa recibirán esta doble bonificación.

El motivo del pago doble es que, debido a su ingreso reciente, estos beneficiarios no recibieron el depósito correspondiente al mes de febrero, mismo en que se realizó el pago de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de nivel básico.

¿Para quién es la Beca Benito Juárez 2026?

De acuerdo al gobierno federal, todas las y los estudiantes de hasta 25 años cumplidos, inscritas e inscritos en el ciclo escolar 2025-2026 en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta tendrán acceso a está beca.

La Beca Benito Juárez beneficia a millones de estudiantes de nivel medio superior en todo México, otorgando un apoyo económico bimestral que les permite cubrir materiales y gastos escolares esenciales.

El programa está dirigido a jóvenes inscritos en escuelas públicas, garantizando que tengan las condiciones necesarias para continuar sus estudios.

Cada año, el número de beneficiarios crece gracias a la inclusión de estudiantes de nuevo ingreso, así como la continuidad de quienes ya forman parte del programa. Esto convierte a la Beca Benito Juárez en una de las iniciativas más importantes del gobierno federal para combatir la deserción escolar y fomentar la equidad educativa en el país.