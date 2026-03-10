Defiende Gallardo eventual candidatura de su esposa a gubernatura de SLP; “no es nepotismo “

Ricardo Gallardo Cardona

Pese a la polémica y cuestionamientos que ha generando incluso al interno de Morena, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, defendió la eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva a la gubernatura de esa entidad y rechazó que incurra en nepotismo como acusan voces en el oficialismo.

El mandatario del PVEM, aseguró que el término nepotismo se ha desvirtuado” en el debate político. pues explicó que se refiere a un funcionario que utiliza su cargo para contratar o favorecer directamente a familiares dentro del gobierno.

“El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo”, afirmó.

Entrevistado en el Senado, Gallardo Cardona fue cuestionado sobre la posibilidad de que su esposa podría competir por la gubernatura del estado, pero el mandatario estatal evitó confirmar esa posibilidad y sostuvo que se trata de una decisión personal de cada aspirante.

“No, no, hay que preguntarle a ella. Nosotros no podemos dar esa información”, respondió al ser interrogado sobre si la senadora participará en la contienda.

En contraste, aseguró que cuando un familiar participa en una elección constitucional y es la ciudadanía quien decide en las urnas, no puede hablarse de nepotismo.

“Cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo”, subrayó

Ello luego de que dirigentes de Morena plantearan aplicar reglas internas contra el nepotismo en sus candidaturas, lo que podría afectar eventuales alianzas con otros partidos si se postulan familiares de gobernantes.

Gallardo afirmó que cada partido tiene sus propios estatutos y que en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, las reglas pueden cambiar cuando se conforman coaliciones electorales.

“Todo dirigente nacional debe ser respetable conforme a los lineamientos de cada partido. Nosotros tenemos nuestros propios lineamientos, pero cuando se hacen coaliciones cambian totalmente los estatutos y se adecúan a los de una nueva coalición”, explicó.

Gallardo también evitó profundizar en el tema de una posible sucesión política en su estado y dijo que, por ahora, su prioridad es la gobernabilidad.

“Para mí no es importante en este momento pensar ya en una sustitución; imagínate, casi casi me estaría yo mismo sacando”, comentó.

El mandatario destacó que su administración se encuentra enfocada en temas de seguridad y afirmó que San Luis Potosí registra una reducción del 86 por ciento en homicidios.

“Hoy amanece San Luis Potosí con 86 por ciento de reducción de homicidios; hoy es el estado más seguro del país”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador expresó su respaldo a la mandataria federal.

“Yo estoy con la presidenta”, respondió de forma breve.