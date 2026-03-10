El Secretario de la Defensa Nacional explica cómo se dio la captura de “El Mencho”

Ricardo Trevilla Trejo

El día de hoy en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a razón de la captura del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, se le preguntó al Secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, la razón por la que lo mataron, cuando la orden sólo había sido de captura.

Cuando la insistencia a los detalles ante el cuestionamiento de cómo fue la caída del “Mencho”, la presidenta contestó, evidentemente molesta, que los elementos del ejército fuero agredidos y de ahí la causa de su reacción. “Respondieron de acuerdo a la ley y del uso de la fuerza racional”, añadió la mandataria.

A continuación, el General Trejo profundizó en el asunto:

“En toda operación militar se dictan unos documentos y ahí se establece que toda operación, todo personal tiene que apegarse a la ley nacional del uso racional de la violencia. Es decir, no pueden utilizar su armamento indiscriminadamente. No lo pueden utilizar si es que no se ve en peligro su vida o la de sus compañero, y este fue el caso. Debemos de recordar que lamentable fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa”, explicó el General.

El Operativo estuvo dividido en dos fases; la primera tuvo lugar en las cabañas y ahí falleció un oficial y uno de tropa, después en el bosque, que es donde se encontraba el Mencho con dos escoltas, se le ordenó entregarse, pero hizo fuego, lo que ocasionó el fallecimiento de otro oficial. Y es entonces cuando el resto del personal en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento hiriendo al “Mencho”.

Después el personal de sanidad ayudó a los tres elementos, al igual que a dos elementos del ejército y los transportó al hospital en helicóptero.

Asimismo, se le preguntó a Trejo, si en el momento de la captura se lleva a cabo algún tipo documentación fotográfica para que existan evidencia del desenlace del día.

“La fiscalía hizo toda la necropsia de ley, ellos hacen todos los peritajes. Es la manera en la que se puede comprobar que se apega a ley”, comentó Ricardo Trevilla Trejo.

Por último, el General explicó que de acuerdo a las características del “Mencho”, era evidente que este no se iba a entregar. Con anterioridad y se había explicado que llevaba mucho armamento.