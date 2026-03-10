Elegir a sustituto de David Colmenares en la ASF es una “decisión de Estado y soberana”: Comisión de Vigilancia

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el pevemista Javier Herrera Burunda, aseguró que la terna que se presenta al pleno de la Cámara de Diputados para elegir al sustituto de David Colmenares Páramo, se caracteriza por su “honorabilidad, y se trata de una elección de Estados y soberana”.

Al fundamentar el dictamen, el legislador aseguró que las tres personas que integran la terna, Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, fueron electos tras un proceso de 21 días, y de una lista de 92 aspirantes, entre ellos el propio Colmenares Páramo.

Herrera Burunda aseveró que “fiscalizar no sólo es revisar cifras, si no que hoy fiscalizar se trata de medir resultados y que el Estado mexicano actúe con transparencia. Dedicamos largas horas para construir un proceso serio, pero sobre todo con criterios técnicos, y sin sesgos políticos. Con la ANUIES dimos valor académico, pero sobre todo revisamos su experiencia en el servicio público”, dijo el diputado.

Señaló que los tres tienen experiencia, se caracterizan por su imparcialidad y rigor metodológico, entre otros.

Después de que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación llevaran a cabo las etapas de recepción de solicitudes y documentación, revisión y análisis de los expedientes, así como la realización de entrevistas a las personas aspirantes que participaron en el procedimiento de designación, se propuso la siguiente terna para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación:

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Es un economista (con grado de maestría y licenciatura en la materia) con raíces familiares en Xalapa, Veracruz. Cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas

por la Universidad Torcuato di Tella. Actualmente es doctorante en Historia Universal.

Lleva más de 20 años en el servicio público, donde se ha dedicado a la administración, control y fiscalización de los recursos públicos.

Se ha desarrollado principalmente dentro de la Auditoría Superior de la Federación,

institución a la que ingresó en 2018. Su carrera reciente destaca por los siguientes

cargos y momentos clave:

• Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”: Ocupó este cargo directivo en la ASF, siendo subordinado de Emilio Barriga Delgado en dicha área.

• Auditor Especial del Gasto Federalizado: El 17 de octubre de 2025 fue designado en este cargo por el Auditor Superior, David Colmenares Páramo.

Al asumir esta posición, en sustitución de Emilio Barriga, se convirtió en el responsable de un área clave encargada de vigilar cómo los gobiernos estatales y municipales ejercen los recursos transferidos por el gobierno federal.

2. Elizabeth Barba Villafán

Es una contadora pública y abogada que ha realizado diversos estudios en temas presupuestales, derecho administrativo y derecho penal. En el sector público se desempeña en la Fiscalía General de la República (FGR), lo que le otorga un sólido perfil jurídico y de investigación. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos a nivel estatal y federal en diversas instituciones:

• Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

• Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, ha colaborado en despachos dedicados a las ramas fiscal, contable, civil, mercantil y electoral, y es socia fundadora del despacho Barba y Asociados, S.C.

Tiene un historial de participación en concursos para cargos públicos de alto nivel; ha sido aspirante a Consejera Electoral y, en 2009, compitió por la titularidad de la ASF, destacando entonces como la aspirante más joven y una de las únicas cuatro mujeres entrevistadas de entre 42 participantes. Además, es autora de diversos artículos y ha participado activamente en congresos.

3. Luis Miguel Martínez Anzures

Es Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León con Doctorado en Administración Pública por la UNAM. Actualmente es el presidente del Consejo Directivo del INAP. Es un destacado servidor público, académico y técnico especialista en auditoría y control gubernamental que cuenta con más de 40 años de experiencia ininterrumpida en el sector público.

A lo largo de su trayectoria, que incluye responsabilidades de alto nivel desde finales de la década de los setenta, destaca que recientemente fue designado como vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IIAS) y funge como representante para Latinoamérica, un reconocimiento a su liderazgo regional en temas de control y gobernanza. Respecto a sus aportaciones académicas ha contribuido a renovar el pensamiento en la fiscalización superior en México a través de publicaciones como su obra “Redefiniendo los Alcances de la Administración

Pública”. En resumen, el Dr. Martínez Anzures es reconocido como un perfil de origen político y técnico que conoce a profundidad las complejidades del gasto público federal y las debilidades históricas de los sistemas de control en México. Votación en el Pleno

Esta terna fue enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para proceder a su votación en el Pleno. Para designar a la persona titular se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara.

Finalmente, la persona designada para ocupar el cargo protestará ante el Pleno de la Cámara.

En caso de que ninguna persona candidata de la terna propuesta en el dictamen haya obtenido la votación de las dos terceras partes de las y los miembros presentes de la Cámara, se volverá a someter una nueva propuesta. Ninguna persona candidata propuesta en el dictamen rechazado por el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el proceso de selección.