INE prepara denuncia por caso Guadalupe Taddei... y pospone firma de convenio con autoridades de seguridad

Blanca Cruz (Instituto Nacional Electoral)

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, informó que el organismo se encuentra en la etapa final de preparación de una denuncia relacionada con el caso Guadalupe Taddei, documento que actualmente es revisado por los equipos jurídicos antes de su presentación formal. La consejera aseguró que el recurso será presentado en breve, una vez concluyan los últimos ajustes legales.

Durante un encuentro con medios de comunicación, explicó que ya existen los primeros borradores de la denuncia, aunque enfatizó que el contenido debe revisarse cuidadosamente antes de formalizarse.

“Ya están los primeros borradores, lo que pasa es que se tiene que revisar con toda puntualidad, entonces en breve lo vamos a estar haciendo”, señaló.

La funcionaria evitó precisar el contenido específico del documento debido a que continúa bajo revisión jurídica, pero reiteró que el INE dará seguimiento al caso conforme a sus atribuciones.

Atrasan firma convenio para revisar perfiles de candidatos

En otro tema, Blanca Cruz anunció que el Instituto formalizará convenios con autoridades de seguridad, procuración de justicia y fiscalización para implementar un mecanismo que permita evaluar el riesgo razonable y la integridad de las personas que busquen una candidatura en futuros procesos electorales.

Sin embargo, posteriormente el INE informó que la firma del convenio, prevista para este 6 de noviembre, fue pospuesta debido a cambios de última hora en las agendas de funcionarios de alto nivel.

A través de un comunicado, el organismo explicó que la reprogramación obedeció a circunstancias ajenas al Instituto y precisó que la nueva fecha será anunciada oportunamente por los canales oficiales.

El acuerdo contempla la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El objetivo es establecer mecanismos de coordinación para verificar la integridad de quienes aspiren a cargos de elección popular e identificar posibles factores de riesgo.

El INE aclaró que, pese al aplazamiento de la firma, los trabajos de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas continuarán conforme al calendario previsto.

INE colaborará con las investigaciones

Sobre la denuncia que prepara el organismo por el caso Guadalupe Taddei, Blanca Cruz reiteró que los equipos jurídicos trabajan en los últimos ajustes y sostuvo que su presentación no deberá demorarse.

Cuestionada sobre la información difundida respecto a los hermanos Hernández Casillas y sus presuntos vínculos laborales con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como con personas relacionadas con proveedores electorales y el partido Somos, la presidenta provisional evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto al señalar que corresponde a otras autoridades realizar las investigaciones.

No obstante, consideró relevante la información que ha salido a la luz y reiteró que el INE mantendrá plena disposición para colaborar con las instancias competentes.

“Nosotros no somos quien puede determinar ningún tipo de irregularidad ni sancionar; no somos autoridad competente. Lo que sí hacemos es colaborar y, con plena transparencia y manejo de la información que se nos requiera, debemos estar haciéndolo”, afirmó.

Añadió que la autonomía constitucional del Instituto no significa falta de transparencia, por lo que aseguró que el organismo facilitará toda la información que soliciten las autoridades para esclarecer los hechos.

Renuncias y revisión de funcionarios del INE

Blanca Cruz informó que hasta el momento se mantienen en 30 las renuncias de funcionarios del Instituto previamente confirmadas, aunque reconoció que la cifra podría incrementarse conforme se formalicen nuevos procedimientos administrativos.

Explicó que las renuncias se reciben mediante distintos mecanismos, dependiendo del nivel jerárquico de cada servidor público, por lo que su registro requiere cumplir los procedimientos internos establecidos.

Respecto a la permanencia de funcionarios cercanos a la administración encabezada por Guadalupe Taddei, señaló que las consejerías realizan una evaluación integral del personal, comenzando por quienes ocupan cargos dentro de la Junta General Ejecutiva.

Indicó que cualquier ajuste se realizará con base en criterios de desempeño y necesidades institucionales.

Trabajadores del INE y observaciones de autoridades

Sobre la eventual reincorporación de Jorge Guillén al Servicio Profesional Electoral, explicó que deberá cumplir el procedimiento administrativo correspondiente y acreditar los requisitos previstos en la normativa.

En relación con un posible paro de trabajadores por inconformidades salariales y condiciones laborales, reconoció que existen necesidades en distintas juntas locales y distritales, por lo que desde el inicio de su gestión instruyó revisar las condiciones de trabajo y atender los requerimientos más urgentes antes de concluir el ejercicio fiscal.

Finalmente, señaló que las investigaciones y diagnósticos realizados por instancias como la UIF, la Secretaría de Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación forman parte de las atribuciones de cada autoridad y no necesariamente deben compartirse con el Instituto.

No obstante, afirmó que el INE permanecerá atento a cualquier observación derivada de esas revisiones, particularmente en materia de contrataciones, y reiteró que el organismo continuará organizando los procesos electorales bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y colaboración institucional.