IMSS Veracruz Norte impulsa atención especializada con jornada de cirugía reconstructiva

Jornada quirúrgica en IMSS Veracruz Como parte de la estrategia "12 Acciones en 120 días", la UMAE del IMSS en el estado de Veracruz en la zona norte realizó una jornada de cirugía reconstructiva en favor de derechohabientes de la entidad, así como de Oaxaca y Tabasco

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional (CMN) Adolfo Ruiz Cortines, en Veracruz Norte, realizó una Jornada de Cirugía Reconstructiva de Mano, a fin de fortalecer la atención especializada, reducir los tiempos de espera y mejorar la funcionalidad de los pacientes que requieren intervención quirúrgica.

Lo anterior, como parte de la estrategia “12 acciones en 120 días”, impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en beneficio de la derechohabiencia.

El director de dicha UMAE, doctor Víctor Bernal Dolores, informó que esta jornada forma parte de la acción número 10 de la estrategia, enfocada a reducir el rezago quirúrgico y ampliar la capacidad resolutiva de las unidades médicas del instituto.

Aclaró que, a través de la Jornada de Cirugía Reconstructiva, se atendió a derechohabientes, la mayoría de ellos con alguna patología en mano o de lesiones cutáneas de origen oncológico, en cara y cuello, lo cual impactará en la funcionalidad de los pacientes al momento de realizar sus actividades, se disminuye el rezago quirúrgico y por lo tanto el tiempo de incapacidad”, destacó.

El galeno reiteró que la referida UMAE participó de forma activa en la estrategia nacional encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, a fin de reducir los tiempos de espera para la atención médica y la realización de cirugías, en beneficio de los derechohabientes de la región.

A su vez, el médico especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva, Andrés Torres Zamudio, señaló que este tipo de jornadas quirúrgicas tradicionalmente se realizaban una vez al mes; sin embargo, en atención a la estrategia institucional, ahora se efectuarán dos jornadas mensuales, lo que permitirá incrementar la atención y acelerar la resolución de casos.

Enfatizó que el trabajo coordinado entre el personal médico, de enfermería y directivo ha permitido ofrecer una respuesta más oportuna a los pacientes a quienes programan para cirugía el mismo mes de su valoración cuando las condiciones médicas lo permiten.

La jornada benefició a pacientes de distintas regiones de Veracruz, así como de Tabasco y Oaxaca, con lo que, la UMAE se consolida como un centro de referencia para atender padecimientos complejos y que requieren procedimientos reconstructivos especializados.

Carlos Ober, originario de Tierra Blanca, Veracruz, expresó que al salir de su operación por su dedo llegó a sentirse tranquilo. “Muy bien, me trataron de manera respetuosa y me gustó la vibra que emana la gente de aquí”.

La señora Felipa compartió su experiencia luego de ser atendida por el equipo médico. “Mi mano se me entumía bastante y me dolía, les doy muchas gracias porque sí me trataron bastante bien”.