Corrupción en el Poder Judicial: así sobornaron narcos canadienses al juez Benítez Alcántara... detenido en Colombia

Narco en el Poder Judicial El juez Luis Benítez Alcántara recibió un soborno de 2 millones de dólares por parte de la organización criminal comandada por Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense. (Cuartoscuro y Especial)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención en Colombia del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien enfrenta una acusación federal de nueve cargos por presuntamente recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína encabezada por el ex snowboarder olímpico canadiense Ryan James Wedding.

De acuerdo con la acusación presentada ante una corte federal del Distrito Central de California, Benítez Alcántara se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y tenía a su cargo el procedimiento de extradición de Clark, quien fue detenido en México en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico, asesinato y tentativa de asesinato presentados por autoridades estadounidenses.

Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición de Clark en noviembre de 2024... Sin embargo, según la acusación, entre noviembre de ese año y febrero de 2025 el presunto narcotraficante transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados con el objetivo de obtener su liberación.

Las autoridades estadounidenses sostienen que de ese monto, alrededor de 2 millones de dólares fueron acordados como soborno para el juez.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que, de acuerdo con la acusación, Benítez Alcántara recibió el pago, el juez concedió la libertad bajo fianza y ordenó la liberación de Clark. Días después, el canadiense fue reaprehendido y trasladado a Estados Unidos, donde continúa sujeto a proceso penal.

¿Quiénes son Andrew Clark y Ryan Wedding?

Andrew Clark, de 36 años, es identificado por las autoridades estadounidenses como el segundo al mando de la organización encabezada por Ryan James Wedding, ex representante olímpico de Canadá en snowboard, quien posteriormente fue acusado de dirigir una de las mayores organizaciones de tráfico internacional de cocaína con operaciones en Colombia, México, Canadá y Estados Unidos.

Wedding, de 44 años, fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI antes de ser capturado en México en enero de 2026.

Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta procesos por narcotráfico, asesinato y tentativa de asesinato.

Sus juicios están programados para marzo y octubre de 2027.

Ryan Wedding siendo trasladado por agentes del FBI (@DataIsKnowldge/X)

Estados Unidos solicitará la extradición del juez

El Departamento de Justicia informó que Benítez Alcántara fue arrestado el domingo en Colombia y que el gobierno estadounidense solicitará formalmente su extradición para que enfrente el proceso penal en California.

La acusación le imputa nueve cargos por haber actuado como cómplice después de los hechos al presuntamente utilizar su cargo para impedir la detención y el procesamiento de un integrante de una organización criminal internacional.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos.

La investigación fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Real Policía Montada de Canadá, con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, autoridades migratorias estadounidenses y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso forma parte de las investigaciones emprendidas por la Homeland Security Task Force, un grupo interinstitucional enfocado en combatir organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas y otros delitos de alto impacto.