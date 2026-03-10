Green Tech en el impulso de la horticultura en México

Presentación de Green Tech Americas 2026

De cara a la sexta edición de Green Tech Americas, que se realizará como cada año en Querétaro, especialistas en investigación, ámbito financiero, y representantes de Países Bajos, reconocen los retos que enfrenta la horticultura en México y la necesidad de que la industria se tecnifique.

Entre los principales retos que enfrenta la horticultura en México está la crisis hídrica, la dependencia del mercado de Estados Unidos, la diversidad de territorio y de tipo de cultivo, ya que cada uno requiere soluciones que se adapten a sus condiciones.

Las soluciones que se ofrecen en la plataforma que representa Green Tech, están dirigidas a grandes productores y exportadores con amplia presencia en el mercado nacional o internacional,sin embargo, los especialistas reconocen que, una vez que este sector pueda acceder a soluciones innovadores para los cultivos, será más fácil que después llegar a pequeños productores.

En este sentido, las representantes de Países Bajos, señalaron que existe una similitud entre su país y México en la necesidad de hacer uso de nuevas tecnologías para garantizar la seguridad alimentaria por medio de la agricultura controlada.

En el ámbito financiero, instituciones bancarias en México esperan ver un ambiente sólido para otorgar créditos o prestaciones a productores en este ámbito ya que está sujeto a muchos riesgos por medio de la agricultura tradicional.

En esta parte, el Gobierno, a través de la Secretaría de Economía brinda las condiciones para que estás plataformas puedan exponer alternativas a agricultores.

Alternativas de riego, modificaciones en invernaderos, gestión eficiente del agua, tratamiento de semillas etc., son algunas de las innovaciones que hasta ahora han contribuido a multiplicar cifras en cosechas que ahora se ponen al alcance de horticultores mexicanos para favorecer el mercado nacional.