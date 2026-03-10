Más de 24 mil trabajadores capacitados en Centros de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS

Centro de capacitación del IMSS Centros de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS ha capacitado a más de 24 mil trabajadores de la salud, entre médicos, médicos especialistas, personal de enfermería y de carreras del área de la salud en estrategias prioritarias del instituto como código infarto, código cerebro o trasplantes

En los Centros de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica (CeSiECQ) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán se capacitaron más de 24 mil trabajadores de la salud en 2025, en áreas estratégicas como Código Infarto, Código Cerebro o trasplantes y otras rutas críticas de atención, mediante el uso de escenarios de simulación clínica realistas y estandarizados.

En dichos centros, se reproducen escenarios clínicos reales en entornos controlados y seguros que permiten a los médicos, personal de enfermería y de carreras del área de la salud practicar, reflexionar y mejorar su desempeño sin poner en riesgo a pacientes reales.

El doctor Ángel Tamariz Landa, encargado de la División de Educación Permanente en Salud en la Coordinación de Educación en Salud del IMSS, destacó que dichas unidades especializadas utilizan la educación basada en simulación como estrategia central para fortalecer las competencias clínicas, quirúrgicas y no técnicas (como trabajo en equipo, interprofesionalismo, comunicación efectiva, entre otras) del personal de salud, con un enfoque prioritario en la seguridad del paciente, calidad de la atención y estandarización de procesos asistenciales.

Explicó que los CeSiECQ están diseñados para brindar capacitación y adiestramiento a personal de salud de diversas categorías, con un enfoque integral y transdisciplinario que responde a las necesidades reales de los servicios de atención; además, en unidades médicas de todo el país se han puesto en marcha aulas de simulación para aumentar la oferta de capacitación en esta modalidad.

Esto beneficia a médicos en formación, especialistas, generales, residentes de diferentes especialidades, personal de enfermería desde auxiliares hasta especialistas, así como capacitación a paramédicos y técnicos como inhaloterapeutas, y de laboratorio; además de otros de apoyo clínico que participan en procesos asistenciales críticos e incluyen en su oferta educativa al personal directivo y de gestión en salud, lo cual permite fortalecer competencias en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva y gestión del riesgo.

A través de la Educación Basada en Simulación los equipos de salud practican la atención integral del paciente desde el primer contacto, el diagnóstico oportuno, la toma de decisiones clínicas, la referencia y contrarreferencia, hasta la intervención terapéutica y el seguimiento, agregó.

Subrayó que dichos centros de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica los escenarios están apegados a la realidad de las unidades médicas y hospitales del IMSS respecto a espacios quirúrgicos, clínicos y consultorios, y se cuenta con diferentes equipos que pueden utilizarse para el proceso de aprendizaje como: cuneros, el área de hospitalización, de choque, Unidad de Cuidados Intensivos y espacios en los que regularmente trabajan los profesionales de la salud”.

Asimismo, señaló que se cuenta con simuladores de baja, media y alta fidelidad, entrenadores de habilidades, modelos anatómicos, equipos médicos reales y sistemas audiovisuales para grabación y transmisión de escenarios, infraestructura tecnológica que permite un entrenamiento seguro y alineado con los estándares de calidad en la atención en salud.