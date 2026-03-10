Nuevo modelo de la credencial para votar

INE actualizará la credencial para votar (Camila Ayala Benabib)

La Comisión del Registro Federal de Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante el Consejo General la incorporación de nuevos elementos en la Credencial para Votar (CPV) la propuesta también incluyó una actualización en los códigos QR, con el objetivo de fortalecer la seguridad y funcionalidad de la identificación electoral.

El proyecto pretende anexar la identidad de género auto percibida, la auto identificación indígena y/o afromexicana, distintivo de discapacidad, leyenda de donación de órganos y la impresión de los datos de la identificación electoral en sistema Braille.

La propuesta ha sido analizada por las correspondientes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, quienes han avaluado la vialidad técnica y operativa de la iniciativa.

Por otro lado, la actualización de códigos QR pretende integrar datos adicionales en el contenido de información, anexando una infraestructura criptográfica robusta con claves generadas en módulos HSM, dispositivo de alta seguridad que permitirá verificar la autenticidad de la identificación.

El nuevo modelo de CPV 2026-2031 pretende incluir:

Minucia del dedo 1

Minucia del dedo 2

Domicilio

Identidad de género

Auto identificación indígena

Descripción del Pueblo Indígena

La incorporación de los dactilares permitirá el proceso de validación biométrica, tanto en entidades gubernamentales como en privadas, y a su vez en entidades nacionales e internacionales.

El proyecto será presentado ante el Consejo General del INE para su aprobación definitiva, fortaleciendo la confianza ciudadana y acceso a servicios públicos y privados.