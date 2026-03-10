Perfil de Aureliano Hernández, nuevo titular de la ASF

El economista Aureliano Hernández Palacios Cardel fue designado como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, tras recibir el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados. Con este nombramiento sustituye en el cargo a David Colmenares Páramo.

¿Quién es Aureliano Hernández?

Aureliano Hernández es un economista originario de Xalapa, Veracruz, con experiencia en administración pública y fiscalización del gasto. En los últimos años se ha desempeñado dentro de la propia ASF en áreas clave relacionadas con la revisión de recursos federales.

¿Qué estudios tiene el nuevo titular de la ASF?

El nuevo auditor superior es licenciado en Economía y cuenta con maestría en Políticas Públicas, formación académica que lo ha llevado a desempeñarse en distintas áreas del servicio público relacionadas con finanzas y control del gasto.

¿Qué cargos ha ocupado en la Auditoría Superior de la Federación?

Antes de asumir la titularidad de la ASF, Hernández Palacios ocupó diversos puestos dentro del organismo, entre ellos el de director general de Auditoría del Gasto Federalizado. Posteriormente fue designado Auditor Especial del Gasto Federalizado, una de las áreas clave para la revisión de los recursos que se transfieren a estados y municipios.

¿Qué otros cargos ha tenido en el gobierno?

Además de su trayectoria en la ASF, también ha trabajado en la administración pública federal y local. Entre otros cargos, fue director general de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

¿Qué hace la Auditoría Superior de la Federación?

La Auditoría Superior de la Federación es el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. Su función principal es revisar cómo se ejercen los fondos del gobierno, detectar posibles irregularidades y promover la rendición de cuentas en el manejo del presupuesto público.

Con su nombramiento, Aureliano Hernández será responsable de supervisar las auditorías al gasto federal durante los próximos años, una tarea clave para la transparencia en México.