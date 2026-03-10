Resiste Saúl Monreal; se registrará cuando arranque proceso en Zacatecas

El senador Saúl Monreal advierte que hará valer su derecho constitucional si se le impide participar en la contienda interna de Morena por Zacatecas,

Pese a la prohibición de nepotismo que aprobó Morena este fin de semana como parte de sus reglas para elegir candidaturas rumbo al 2027, el senador Saúl Monreal anunció que solo espera que el partido inicie formalmente su proceso interno en Zacatecas para registrarse como aspirante y conocer, en su caso, los argumentos formales que le impedirían competir.

Aseveró que su intención de participar no responde a un capricho ni a una ambición personal, sino al ejercicio legítimo de su derecho constitucional a competir por un cargo de elección popular.

El legislador morenista consideró “injusta” la decisión de su partido de excluirlo de las encuestas para definir la candidatura, presuntamente por los lineamientos contra el nepotismo, aunque subrayó que aún no ha recibido una notificación formal por parte de la dirigencia encabezada por Luisa María Alcalde.

“Eso no quiere decir que yo me quiera ver como un caprichudo o como alguien ambicioso; simplemente estoy ejerciendo un derecho constitucional”, afirmó.

Monreal explicó que esperará a que Morena inicie formalmente su proceso interno en Zacatecas para registrarse como aspirante y conocer, en su caso, los argumentos formales que le impedirían competir.

En ese escenario, señaló que evaluará recurrir a instancias jurisdiccionales para defender su derecho a ser votado, al sostener que la Constitución está por encima de cualquier lineamiento partidista.

“El artículo 35 de la Constitución dice que cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Ningún lineamiento puede estar por encima de la Constitución”, argumentó.

El senador rechazó que su aspiración pueda considerarse nepotismo, al señalar que ese concepto aplica cuando un gobernante designa o favorece directamente a familiares en cargos públicos, lo que —dijo— no ocurre en su caso.

Incluso aseguró que no cuenta con el respaldo político de sus propios hermanos, entre ellos el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

“Yo no soy candidato del gobernador, incluso mis hermanos han sido claros en que no soy su candidato”, señaló.

Por ello, cuestionó que se le pretenda impedir competir únicamente por su apellido.

“¿Nada más por apellidarme Monreal me niegan mi derecho a aspirar?”, planteó.

Monreal subrayó que su decisión es agotar primero las instancias internas de Morena, partido del que dijo ser fundador y militante.

“No es un reto ni una confrontación. Respeto mucho a mi presidenta del partido y a nuestra presidenta de México”, expresó.

No obstante, reiteró que hará valer su derecho constitucional si se le impide participar, al insistir en que su aspiración es legítima.