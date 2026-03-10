Resultados Melate Retro 10 de marzo 2026: números ganadores del sorteo 1615 (Lotería Nacional )

Este martes 10 de marzo se llevará a cabo el sorteó 1615 del Melate Retro 2026. En esta edición el acumulado es de 5.1 millones de pesos.

Aquí te compartiremos los resultados de los números ganadores y todo lo que necesitas saber del sorteo organizado y operado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública

A continuación, te dejamos los resultados del concurso de hoy. Mucha suerte.

Resultados Melate Retro 10 de marzo 2026: números ganadores del sorteo 1615

La combinación de números ganadores del día martes 10 de marzo de 2026, correspondiente al sorteo Melate Retro 1615, está conformada por la siguiente secuencia de números naturales: 10 - 8 - 14 - 13 - 36 - 33 | adicional: 7

Si resultaste ganador, aquí te compartimos cómo cobrar el número sorteado, paso a paso.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

El Melate Retro es una modalidad especial del tradicional sorteo de Melate, organizada por la Lotería Nacional, que recrea el formato original del juego cuando inició en México. Para participar, los jugadores deben elegir 6 números del 1 al 39 en su boleto.

Durante el sorteo se extraen seis bolas al azar de una tómbola y, si los números coinciden con los seleccionados, el jugador puede ganar premios según la cantidad de aciertos.

La mecánica es sencilla: si aciertos los seis números obtienes el premio mayor; también hay premios para quienes logran cinco, cuatro o tres aciertos. A diferencia del Melate actual, el Melate Retro mantiene el sistema clásico, sin números adicionales como la “bola extra”. Los sorteos se realizan en fechas específicas y los resultados se publican en los canales oficiales de la Lotería Nacional y en puntos autorizados de venta.

¿Cómo cobrar el Melate Retro en caso de resultados ganadores?

Si un boleto de Melate Retro resulta ganador, la forma de cobrar el premio depende del monto obtenido.

Para premios menores, los jugadores pueden acudir directamente al punto de venta autorizado donde compraron su boleto y recibir el pago presentando el comprobante original en buen estado.

Cuando el premio es mayor, el ganador debe acudir a una oficina o centro de pago de la Lotería Nacional, donde se verifica la autenticidad del boleto.

En estos casos también se solicita una identificación oficial y el pago puede entregarse mediante cheque o transferencia bancaria, además de aplicarse las retenciones de impuestos correspondientes.