SAT 2026: ¿Se puede renovar la e.firma en línea? (Imagen generada con IA)

La Firma Electrónica Avanzada (e.firma) es un conjunto de datos digitales que permite identificar a una persona al firmar documentos o realizar trámites en línea y ante el SAT. Se genera bajo el control exclusivo del titular y se vincula a la información firmada. Tiene la misma validez legal que una firma autógrafa.

La e.firma permite realizar trámites y utilizar los servicios en el Portal del SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y la iniciativa privada; es única, segura y cifrada, con una vigencia de cuatro años.

Dada su importancia, y al hecho de que anteriormente solo era posible realizar la actualización de este trámite de manera presencial, aquí te compartimos si es posible renovar la e.firma en línea y cómo hacerlo.

¿Se puede renovar la e.firma en línea?

Sí, es posible renovar la e.firma en línea; sin embargo, se deben cumplir una serie de requisitos para realizar el trámite de manera válida y sin contratiempos:

Haber tramitado previamente la e.firma por primera vez. De lo contrario, no será posible, ya que la obtención de este trámite se realiza exclusivamente en alguna oficina del SAT.

El certificado debe seguir vigente o, como máximo, haber vencido hace menos de un año.

¿Cómo realizar la renovación en línea de la e.firma del SAT?

El proceso para renovar la firma digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se puede realizar mediante herramientas oficiales como la aplicación Certifica o a través del portal CertiSAT Web.

Para renovar la firma electrónica vigente, el contribuyente debe:

Descargar el programa Certifica desde el portal del SAT y generar un archivo con extensión .ren utilizando sus archivos actuales (.cer y .key) y su contraseña. Después, ingresar a CertiSAT Web, seleccionar la opción de renovación, cargar el archivo .ren y confirmar el trámite para obtener un nuevo certificado.

¿Cómo es la aplicación Certifica?

No es una app de celular; se trata de un programa que se descarga en la computadora.

La aplicación Certifica es una herramienta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se utiliza para generar o renovar archivos de la e.firma y los certificados de sello digital necesarios para facturar electrónicamente.

Con Certifica puedes:

Generar archivos para tramitar o renovar la e.firma.

Crear la solicitud de Certificados de Sello Digital (CSD) para facturar.

Obtener archivos como .key, .cer o .req para trámites fiscales.





¿Cómo renovar la e.firma con Certifica?

Para realizar la renovación de tu e.firma, solo debes:

Descargar Certifica desde el portal del SAT.

desde el portal del SAT. Ejecutar el programa en tu computadora.

Elegir la opción para generar, renovar la e.firma o solicitar sellos digitales.

De esta manera, el sistema crea los archivos necesarios que posteriormente se envían al SAT para completar el trámite.