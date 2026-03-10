Sin PVEM y PT, Morena se quedará sin reforma electoral; aprueban dictamen

CDMX — Sin titubeos, aunque se reconoció el gran esfuerzo por la “democracia”, los aliados de Morena, PVEM y PT le dijeron no a la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la bancada guinda, con 45 votos a favor, sacó de las comisiones unidas el dictamen de la iniciativa presidencial, pero en el pleno necesita las dos terceras partes del pleno para darle luz verde.

Carlos Puente Salas, coordinador de los legisladores del PVEM -tercera fuerza política en San Lázaro-, dijo “en contra”. Los pevemistas rechazaron el dictamen que plantea disminuir en 25 por ciento los recursos públicos de financiamiento a los partidos políticos, así como para campañas y establece reducir el número de senadores de representación proporcional, entre otros temas.

Ricardo Astudillo, también del PVEM, expuso que el dictamen a discusión reconoce la evolución del sistema electoral mexicano. Y desde el PVEM, dijo, se reconoce la visión de Estado de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sin embargo, al analizar con profundidad el contenido de la propuesta, consideramos que existen aspectos en el dictamen que aún pueden perfeccionarse para garantizar plenamente un principio fundamental de toda democracia: la equidad en la contienda electoral. Las reglas de competencia permiten que todas las fuerzas políticas compitan bajo condiciones justas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en los procesos electorales. Por ello, y con el mayor respeto hacia el esfuerzo que representa esta propuesta, a pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, precisamente, porque consideramos que puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática. Lo decimos con respeto, con responsabilidad institucional y con la convicción de que las reformas electorales pueden perfeccionarse mediante el diálogo. Desde el PVEM reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo un México más justo y con mayor bienestar para el pueblo. Estamos convencidos de que esta propuesta es la mejor”, dijo.

Por el PT, Pedro Vázquez aclaró que la postura no de su bancada no era fácil, porque los legisladores petistas han sido objeto de linchamiento mediático por defender espacios.

“Por defender una postura, no de mezquindad, no de privilegios, no de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para las voces minoritarias, para las voces sin micrófono”, aseveró.

El resto de partidos, MC, PAN y PRI manifestaron lo que desde con antelación advirtieron: su voto en contra.

El dictamen de reforma electoral fue enviado a la Mesa Directiva que anunciará este miércoles la discusión del documento ante el pleno, según lo previsto.