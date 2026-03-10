Nacional

Trabajadores, pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social deberán usar el Tarjetón Digital para consultar sus comprobantes de pago en línea.

Tarjetón Digital del IMSS 2026: ¿Quiénes deben tramitarlo?

Por Fernando Luviano
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó el Tarjetón Digital como parte de su proceso de digitalización para que los derechohabientes puedan consultar información laboral y comprobantes de pago en línea.

¿Quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS?

Este documento digital está dirigido principalmente a tres grupos de derechohabientes:

  • Trabajadores activos afiliados al IMSS
  • Personas pensionadas
  • Jubilados del instituto

Estos usuarios podrán consultar en línea sus comprobantes de pago, historial de depósitos y movimientos relacionados con su nómina o pensión.

¿Para qué sirve el Tarjetón Digital?

El sistema reemplaza al antiguo talón de pago en papel y permite realizar varias consultas desde cualquier dispositivo con internet. Entre sus funciones principales están:

  • Descargar comprobantes de pago
  • Revisar historial de depósitos y descuentos
  • Consultar datos laborales y administrativos
  • Dar seguimiento a trámites o créditos del IMSS

Además, la herramienta busca reducir filas y trámites presenciales en las oficinas del instituto.

