Tarjetón Digital del IMSS 2026: ¿Quiénes deben tramitarlo?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó el Tarjetón Digital como parte de su proceso de digitalización para que los derechohabientes puedan consultar información laboral y comprobantes de pago en línea.
¿Quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS?
Este documento digital está dirigido principalmente a tres grupos de derechohabientes:
- Trabajadores activos afiliados al IMSS
- Personas pensionadas
- Jubilados del instituto
Estos usuarios podrán consultar en línea sus comprobantes de pago, historial de depósitos y movimientos relacionados con su nómina o pensión.
¿Para qué sirve el Tarjetón Digital?
El sistema reemplaza al antiguo talón de pago en papel y permite realizar varias consultas desde cualquier dispositivo con internet. Entre sus funciones principales están:
- Descargar comprobantes de pago
- Revisar historial de depósitos y descuentos
- Consultar datos laborales y administrativos
- Dar seguimiento a trámites o créditos del IMSS
Además, la herramienta busca reducir filas y trámites presenciales en las oficinas del instituto.