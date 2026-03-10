Tarjetón Digital del IMSS 2026: ¿Quiénes deben tramitarlo?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó el Tarjetón Digital como parte de su proceso de digitalización para que los derechohabientes puedan consultar información laboral y comprobantes de pago en línea.

¿Quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS?

Este documento digital está dirigido principalmente a tres grupos de derechohabientes:

Trabajadores activos afiliados al IMSS

Personas pensionadas

Jubilados del instituto

Estos usuarios podrán consultar en línea sus comprobantes de pago, historial de depósitos y movimientos relacionados con su nómina o pensión.

¿Para qué sirve el Tarjetón Digital?

El sistema reemplaza al antiguo talón de pago en papel y permite realizar varias consultas desde cualquier dispositivo con internet. Entre sus funciones principales están:

Descargar comprobantes de pago

Revisar historial de depósitos y descuentos

Consultar datos laborales y administrativos

Dar seguimiento a trámites o créditos del IMSS

Además, la herramienta busca reducir filas y trámites presenciales en las oficinas del instituto.