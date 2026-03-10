Un millar de mexicanos ya han logrado salir de Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente Los dos grandes aeropuertos de Emiratos Arabes Unidos, Abu Dabi y Dubái, reabrieron parcialmente vuelos internacionales para sacar a expatriados y turistas (STRINGER/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que un millar de mexicanos han logrado salir ya de la región de Medio Oriente, donde la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido a Líbano y, en menor medida, a los países del golfo Pérsico, aliados de Washington, y que están siendo golpeados por ataques iraníes de represalia.

“1.009 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México”, señaló durante su conferencia de prensa matutina, pero también salen vuelos desde países como Omán, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, cuando las autoridades abren sus respectivos espacios aéreos.

La presidenta descartó que estén llegando ciudadanos de Irán a México como refugiados debido a este conflicto. “Más allá de ciudadanos mexicanos, no (están llegado de otras nacionalidades)”, zanjó.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) añadió que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde la vecina Azerbaiyán, con apoyo de la representación diplomática mexicana en Bakú, como parte de las medidas para garantizar la atención consular a la comunidad mexicana.

“El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir”, señaló la dependencia en un mensaje difundido el lunes en X.

Las autoridades mexicanas indicaron que hasta ahora no se han reportado connacionales lesionados, al tiempo que reiteraron la recomendación de no viajar a la zona mientras continúe la situación de riesgo.