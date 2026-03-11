Alertan Profeco y Cofepris por comercialización ilegal de productos con Tirzepatida

Tirzepatida

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido la alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en relación a la comercialización ilegal de tres productos con Tirzepatida por mediode plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.

La alerta sanitaria fue emitida después de que la Cofrepis recibiera el análisis técnicodocumental de la información presentada por el importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., que identificó la venta ilegal.

Los productos que no cuentan con el registro sanitario para su distribución en territorio nacional son los de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, los cuales se ofrecen en diferentes presentaciones; desde gotas, hasta parches y jeringas prellenadas.

Asimismo, la Cofepris comentó que la adquisición y/o uso de Tirzepatida debe de realizarse bajo prescripción, esto de acuerdo con el artículo 226 de la Ley General de Salud que clasifica los medicamentos para su venta y suministro. Y advierte que su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico puede generar estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas. Lo que a su vez puede generar un fallo en los mismos. Ante el riesgo, la institución hace la recomendación de no adquirir estos productos en cualquier a de sus presentaciones y que en caso de contar con información sobre su comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

En caso de estar haciendo uso de alguno de los productos mencionados, se recomienda suspender inmediatamente su uso y consultar con un profesional de la salud para que se lleve a cabo una valoración médica. En caso de que alguien que ya lo ha consumido presente reacciones adversas, se recomienda que lo reporte en el siguiente enlace: https://vigifloweforms.who-umc.org/mx/vigiram o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Por su parte, la alerta puede consultarse en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1055652/Alerta_Sanitaria_Tirzepat ida_09022026.pdf