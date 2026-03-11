Autoridades emiten recomendaciones para evitar ser victimas de fraude digitales

Fraudes todo incluido

Por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha compartido recomendaciones para prevenir fraudes digitales en relación con paquetes de experiencias mundialistas y servicios turísticos.

A razón de la próxima realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026, se tiene prevista la incrementación en la búsqueda de viajes, boletos, hospedaje y movilidad, sobre todo en las ciudades sede, como en la Ciudad de México. Dicha situación es comúnmente aprovechada por los ciberdelincuentes, quienes utilizan motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir sitios web clonados que simulan ser agencias de viaje o algún portal vinculado con el Mundial.

A través de la replica de los diseños, logotipos y textos oficiales, se genera lo una falsa sensación de confianza en supuestos “paquetes todo incluido”, los cuales incluyen boletos, hospedaje y transporte.

De igual manera, los delincuentes se hacen pasar por asesores de viaje o por representantes de agencias internacionales, de manera que pueden ofrecer cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación. Por ello, con el objetivo de asegurar lugares y beneficios, solicitan pagos inmediatos, incluso mediante criptomonedas para que el rastreo de dinero sea difícil.

Ante esta situación, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones para evitar este tipo de estafas:

* Comprar boletos y paquetes únicamente en sitios oficiales: www.fifa.com/tickets.

* Verificar que las páginas web que ofrecen servicios de hospedaje cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad.

* Desconfiar de ofertas que muestren precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

* No realizar transferencias a cuentas personales ni efectuar pagos en efectivo o mediante criptomonedas.

* No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

* Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Para mayor orientación, se puede consultar la siguiente página: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México brinda atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos a través de la App Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.