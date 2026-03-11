Nacional

Los ciberdelincuentes solicitan pagos inmediatos para conservar supuestos beneficios

Autoridades emiten recomendaciones para evitar ser victimas de fraude digitales

Por Aura Mejia
Fraudes todo incluido

Por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha compartido recomendaciones para prevenir fraudes digitales en relación con paquetes de experiencias mundialistas y servicios turísticos.

A razón de la próxima realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026, se tiene prevista la incrementación en la búsqueda de viajes, boletos, hospedaje y movilidad, sobre todo en las ciudades sede, como en la Ciudad de México. Dicha situación es comúnmente aprovechada por los ciberdelincuentes, quienes utilizan motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir sitios web clonados que simulan ser agencias de viaje o algún portal vinculado con el Mundial.

A través de la replica de los diseños, logotipos y textos oficiales, se genera lo una falsa sensación de confianza en supuestos “paquetes todo incluido”, los cuales incluyen boletos, hospedaje y transporte.

De igual manera, los delincuentes se hacen pasar por asesores de viaje o por representantes de agencias internacionales, de manera que pueden ofrecer cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación. Por ello, con el objetivo de asegurar lugares y beneficios, solicitan pagos inmediatos, incluso mediante criptomonedas para que el rastreo de dinero sea difícil.

Ante esta situación, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones para evitar este tipo de estafas:

* Comprar boletos y paquetes únicamente en sitios oficiales: www.fifa.com/tickets.

* Verificar que las páginas web que ofrecen servicios de hospedaje cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad.

* Desconfiar de ofertas que muestren precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

* No realizar transferencias a cuentas personales ni efectuar pagos en efectivo o mediante criptomonedas.

* No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

* Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Para mayor orientación, se puede consultar la siguiente página: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México brinda atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos a través de la App Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Tendencias