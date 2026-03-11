Avanza IMSS en contratación de especialistas para zonas de difícil cobertura

Contratación médicos en el IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que se avanza en la contratación de especialistas médicos para zonas de difícil cobertura. Junto con el secretario de Salud, David Kershenobich recorrieron área de registro y módulos de 35 representaciones del Instituto en los estados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en su jornada de reclutamiento 2026, con la contratación de más de 7,400 médicos especialistas interesados en desempeñarse en unidades médicas del instituto con dificultades de cobertura.ç

El director general del IMSS y el titular de la Secretaría de Salud, Zoé Robledo y David Kershenobich, respectivamente realizaron un recorrido por las diferentes áreas de registro y módulos de las 35 representaciones del Instituto en los estados, donde se realiza el proceso de contratación de las y los médicos especialistas.

Este proceso continúa hasta el 13 de marzo y en los últimos tres días se recibe a especialistas que realizaron su residencia en instituciones externas a la institución.

El IMSS resaltó que a la fecha en los estados de Sonora, Estado de México Oriente, Coahuila, Chihuahua y Michoacán, son las representaciones del Seguro Social con mayor cantidad de especialistas reclutados y que tienen unidades médicas y hospitales de difícil cobertura.

Zoé Robledo les dio la bienvenida al Seguro Social a personal médico que si bien no se formó en unidades médicas y hospitales, ahora son parte del IMSS y algunos van a laborar en nuevos hospitales, algunos permanecen en la entidad donde realizaron su residencia o de donde son originarios, mientras que otros se mudarán a un estado nuevo para ejercer la medicina de especialidad.

Destacó que el esfuerzo de que se hace todos los días para crecer en la infraestructura del Instituto con hospitales, equipos e insumos nuevos “no serviría de nada sin ustedes, las y los especialistas y sin su humanismo científico.

Asimismo, resaltó que una vez que residentes formados dentro y fuera del Seguro Social aceptan una plaza y realizan el juramento hipocrático “nos da la tranquilidad de que la relación laboral que hoy inicia es muy importante, pero más aún la relación con sus pacientes al ser con empatía y transformación da la posibilidad de tocar vidas de gente que los va a recordar como buenos médicas y médicos”.

El secretario de Salud, David Kershenobich felicitó a las y los médicos contratados en esta jornada de reclutamiento, “es un momento muy significativo porque van a ir a ejercer la medicina en aquello que más les ha llamado la atención en su formación, ya sean médicos familiares, neonatólogos o gastroenterólogos y para la Secretaría de Salud es aún más importante porque tenemos necesidad de recursos humanos a lo largo de todo el país”.

La titular de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos del IMSS, Nallely Flores Yépez, informó que entre las entidades con mayor incorporación de médicos en el draft 2026, con corte al 11 de marzo a las 12:00 horas, se ha realizado en Sonora (419 plazas), Estado de México Oriente (407), Coahuila (351), Chihuahua (297) y Michoacán (283).

El objetivo es reclutar a 9,616 especialistas y dar especial énfasis a zonas de difícil cobertura, indicó que este avance ha sido posible porque desde el momento en que finalizó el draft 2025 se realizaron asambleas informativas y reuniones con las y los médicos residentes, a fin de informarles diversos beneficios y bonos económicos que ofrece el Instituto en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), para lo cual el trabajo bilateral ha sido muy importante.