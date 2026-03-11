Denuncian envío de migrantes cubanos a Tapachula deportados por EU

Desencadenado de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, se ha acrecentado el número de migrantes de origen cubano y de otras nacionalidades varadas en Tapachula Chiapas provenientes de vuelos directos de Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, el subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur informó que en 2025 se sumó un acumulado de 12 mil personas deportadas de dicho país, actualmente llegan a Chiapas entre 2 y 3 vuelos semanales que transportan migrantes desplazados. Esta población se encuentra en necesidad de acceder a servicios y empleos, por lo que la subsecretaría de movilidad humana se encuentra implementando acciones para apoyarlos.

Entre los casos registrados, se encuentra el de Raúl Morales, de 66 años, quien le contó a EFE que tras vivir 46 años en ese país fue detenido y esposado a la fuerza para ser posteriormente enviado al sur de México dejando a su familia en Estados Unidos.

“Simplemente (me dijeron que) yo estaba deportado y que me iban a meter para acá. Me denegué y no le di ni un papel, me esposaron a la fuerza, yo estaba en la calle, yo estoy retirado en Estados Unidos. Me están robando mi retiro. También es un cambio fuerte porque se están rompiendo toda la constitución de Estados Unidos. Soy refugiado político, llegué con 20 años a ese país”, aseguró.

Jonas García también fue deportado de Estados Unidos en un vuelo directo a Tapachula tras ser detenido por manejar sin licencia de conducir.

“Nos sentimos muy mal porque no podemos cambiar dinero, la familia nos manda dinero, pero no podemos cobrar porque no tenemos pasaporte. Pero fuimos a Comar (Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado) y nos dice que 90 días y si no llega tenemos que ir de nuevo”, explicó sobre la compleja burocracia que encaran.

Por su parte, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH) de la ciudad, denunció que “en la oscuridad y de manera totalmente opaca traigan en camión, en avión o por carretera a los migrantes”.

“Ninguna institución o dependencia que tiene que ver con el tema migratorio se hace responsable, de nada sirve que haya organizaciones internacionales que tengan que ver con la movilidad humana si nadie se hace cargo”, aseveró al señalar que calcula que unos 60.000 migrantes están varados en la zona, especialmente haitianos y cubanos.

La acumulación de miles de casos similares, ha provocado que la frontera sur de México se convierta en un territorio de destino para los migrantes expulsados generando nuevas problemáticas sociales de las que ya existían en la región.