En enero México contó con más 8.84 millones turistas internacionales, la más alta desde que se tiene registro

México inicia el año 2026 con la llegada de 8.84 millones visitantes internacionales (Elizabeth Ruiz)

Durante enero de 2026, México registró los niveles más altos para un primer mes de un año desde que se tiene registro en los principales indicadores del turismo internacional, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que en este periodo se registró la llegada de 8.84 millones de visitantes internacionales al país.

Esto representa una incremento del 10 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior; según datos del INEGI en la Encuesta de Viajeros Internacionales 2026, también se registró el arribo de 4.29 millones de turistas a México, 8.6 por ciento más que en 2025.

“Los resultados de enero confirman que el turismo en México mantiene una tendencia sólida de crecimiento. Continuamos alcanzando niveles históricos en los principales indicadores del turismo internacional: llegada de visitantes, turistas e ingreso de divisas, lo que refleja la confianza de las y los viajeros en nuestro país”, manifestó Rodríguez Zamora.

Precisó que, durante este periodo, el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 3 mil 477 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.9 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.

“Estas cifras confirman la fortaleza del turismo en México y el papel estratégico que tendrá este año, en el que nuestro país será protagonista en el escenario internacional. Seguiremos trabajando para consolidar la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, establecida en el Plan México, de posicionar a nuestro país como el quinto país más visitado del mundo”, declaró.

En este sentido, se destacó que la Secretaría de Turismo, seguirá impulsando acciones y estrategias orientadas a consolidar esta insdustria como generador de Prosperidad compartida, por lo que la llegada del Mundial, representa una oportunidad para seguir posicionando al país en el escaparate internacional, mediante la promoción de sus destinos la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la oferta turística.