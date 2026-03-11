IMSS modificó la Ley 73: ¿De cuánto es el aumento automático para miles de pensionados?

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social que están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 pueden recibir un aumento automático en su pensión de hasta 15%, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el propio instituto.

Este incremento se otorga mediante el esquema de asignaciones familiares, un mecanismo que eleva el monto mensual de la pensión cuando el jubilado tiene dependientes económicos registrados.

Por ejemplo, la pensión puede aumentar:

15% adicional si el pensionado tiene esposa o concubina registrada.

si el pensionado tiene esposa o concubina registrada. 10% por cada hijo menor de 16 años o que continúe estudiando.

En algunos casos, también existe una ayuda asistencial para pensionados que viven solos o no tienen familiares registrados, lo que puede generar un incremento similar en el pago mensual.

Este beneficio forma parte de los mecanismos establecidos para las pensiones del régimen anterior a 1997 y se aplica automáticamente una vez que el derechohabiente cumple con los requisitos y registra correctamente a sus beneficiarios ante el IMSS.