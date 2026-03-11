Intentan matar al periodista Erik Saracho en Nayarit

El periodista y activista ambiental Erik Eduardo Saracho Aguilar fue víctima de un ataque armado la mañana del 11 de marzo en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit.

De acuerdo con reportes preliminares, el comunicador fue agredido a balazos cuando regresaba a su domicilio después de dejar a su hija en el transporte escolar.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Erik Saracho?

Según los primeros informes, un sujeto armado se acercó al periodista y le disparó en al menos dos ocasiones antes de huir del lugar. Tras la agresión, Saracho resultó herido en ambos brazos.

Vecinos del lugar solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, por lo que el activista fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.

¿Quién es Erik Saracho?

Erik Eduardo Saracho Aguilar es conocido en la región por su labor como activista ambiental y comunicador, además de participar en la defensa del territorio en la zona de la Riviera Nayarit.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión condenaron la agresión y pidieron a las autoridades garantizar la seguridad del periodista y realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.