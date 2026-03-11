Lomelí pide examinar la reforma electoral desde los principios de confianza ciudadana

Seminario Universitario “La reforma político-electoral que México requiere”

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que los asuntos referentes a la reforma electoral no pueden pensarse únicamente desde las circunstancias partidistas actuales o el cálculo de mayorías transitorias, sino que requieren, de inicio, un examen cuidadoso sobre los principios que han guiado la evolución de la arquitectura político‑electoral, tales como la búsqueda de estabilidad, independencia de los árbitros, defensa de las minorías y confianza ciudadana.

Al inaugurar el Seminario Universitario “La reforma político-electoral que México requiere”, expresó que “la calidad de nuestra democracia y la vigencia de los derechos políticos dependen, en buena medida, de que este proceso se conduzca con visión de largo plazo y con apego a los valores que compartimos como sociedad”.

“Nuestro país ha construido una estructura electoral reconocida internacionalmente por su solvencia operativa y por haber hecho posible alternancias pacíficas, así como una contienda vigorosa entre distintas fuerzas políticas. Cuidar ese legado significa preguntarnos cómo mejorarlo sin menoscabar pilares básicos como la pluralidad y la neutralidad de los poderes públicos, así como la adecuada representación de la diversidad política de nuestra nación en el Congreso de la Unión”, agregó el rector.

Asimismo, destacó que en esta materia no debe haber retroceso, porque si lo hubiera, el costo para la evolución política del país sería muy alto.

En entrevista posterior, comentó que hay aspectos que sin duda merecen ser revisados en nuestro actual diseño electoral, pero es conveniente lograr un apoyo más amplio para que pueda prosperar una reforma de este calado. La que se presentó se puede enriquecer pensando no necesariamente en el próximo periodo electoral.

“La presidenta está cumpliendo con propuestas de campaña, como ella misma lo ha dicho, pero al mismo tiempo está dispuesta a respetar lo que diga el Congreso de la Unión. En ese sentido, eso representa que está vigente la división de poderes en nuestro país”, señaló.