Presidenta, para que exista democracia, se necesita de demócratas; rompa con narcopacto: PAN

CDMX — El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a romper el narcopacto, porque, dijo, si no lo hace, ese narcopacto terminará por romper a México. El yucateco fijó la postura de su bancada en torno a la reforma electoral cuyo documento fue desechado al no alcanzarse la mayoría calificada del pleno camaral, donde este miércoles había 494 legisladores.

Lixa Abhimeri exhortó a la Presidenta a hacer lo que crea que es mejor para el país, para su gobierno, y si quiere, hasta haga lo que crea que es mejor para su partido.

“Pero no lo olvide, Presidenta, decida lo que decida hacer, rompa el pacto. Porque mientras gobiernen las balas y las drogas no habrá democracia, no habrá país, no habrá futuro, porque tenemos patria antes que partido, y la democracia es de los mexicanos, y el crimen organizado no puede tener cabida ni cobijo”, dijo.

Y compartió que la democracia no es miedo, la democracia es libertad. Y reconoció esa en el PVEM y en el PT, que dijeron no a la “simulación”.

Y refrendó lo que se sabía: “Hoy no habrá reforma, no sin diálogo plural, no sin todas las fuerzas políticas, no sin la expresión de todos los mexicanos. No habrá reforma porque se decidió ignorar todas las propuestas que no venían del gobierno, porque fueron por el todo o nada, minimizando, ignorando”.}