PT y PVEM consuman en San Lázaro el revés para la Reforma Electoral

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, durante su participación en la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados (Graciela López/Cuartoscuro)

Plan B — Al coro de “Plan B-Plan B” y “Es un honor estar con Claudia hoy”, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados buscó salir así al paso tras consumarse el rechazo a la Reforma Electoral, luego de que sus aliados del PT y PVEM se mantuvieron en no apoyar la iniciativa que recibió 259 votos a favor y 233 en contra, cuando se necesitaba al menos 334 sufragios.

La promesa de los legisladores del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México se mantuvo tanto en el senado como en San Lázaro, donde en el Pleno se esperaba un milagro, pero éste nunca llegó, ya que de los 491 diputados presentes en la sesión que duró poco más de dos horas, los legisladores que apoyaron la iniciativa presidencial alcanzó sólo los 259 votos, todos de los guindas y de algunos de los verdes, cuando se requerían 334 para que se lograra la enmienda constitucional.

Las bancadas de los partidos Acción Nacional ( PAN), del Revolucionario Institucioonal (PRI), de Movimiento Ciudadano (MC), y de los aliados de Morena como son el PT y el PVEM, votaron en contra de la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta Caudia Sheinbaum, para sumar 234 votos, además de que hubo una abstención.

Además de toda la bancada morenmista que votó a favor, los legisladores verdes con raíces del partido guinda que apoyaron el dictamen fueron Denisse Guzman González, Blanca Hernández Rodríguez, Hilda Licerio Valdes, Mario López Hernández, Iván Rangel Marin, Alejandro Pérez Cuellar, Anabel Díaz Acosta, José Brana Mojica, Carlos Canturosas, Manuel Cota Cárdenas y Ruth Maricela Silva. El único voto del PT para la causa fue de Jesús Roberto Corral.

Pese al descalabro en San Lázaro, los guindas adelantaron que este es un “desacuerdo momentáneo” y que ya trabajan en el llamado “Plan B”.

Durante la sesión los coordinadores de cada bancada tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos sobre la iniciativa electoral, siendo el petista Reginaldo Sandoval quien resaltó que está “en contra de que se instale un partido único, hegemónico. Y Sostenemos que esta ruta que se plantea ahora no es la ruta que nos lleva a tener más democracia”.

En el mismo tenor, subrayó que “no tenemos duda de que nuestra posición es la correcta y el tiempo nos dará la razón”, indicó.

En tanto, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, en la misma línea, dijo que si se aprobara una reforma electoral como la presentada, deberían “establecer las condiciones de auténtica igualdad entre todos los contendientes”.

La Crónica de Hoy 2026