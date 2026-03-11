PT y PVEM “quedarán en el muro de la traición”: Félix Salgado tras rechazo a reforma electoral

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio arremetió contra PT y PVEM por no votar a favor de la reforma electoral de Sheinbaum (La Crónica de Hoy)

Contrario a lo que se acordó en días pasados al interior de Morena, el senador, Félix Salgado Macedonio, explotó contra el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y sostuvo que esos aliados del oficialismo quedarán en el “muro de la traición” por votar en contra de la reforma político-electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Van a pasar al muro de la traición los que voten en contra”, sentenció

¿Es una traición del PT y PVEM?

--Yo creo que sí, con todo respeto.

Salgado Macedonio acusó que PT y PVEM cuidaron “sus intereses” por lo cual consideró que Morena ya debe sacudirse las malas prácticas “que ya no van con la actualidad”.

--Eso del sacudimiento implica al Verde y al PT?

--Pues de los malos hábitos, ¿no? Y de los usos y costumbres. Hay que transformarnos.

Entrevistado en el Senado, Salgado Macedonio aseveró que el rechazo de los aliados a la iniciativa, confirma una ruptura con los principios del movimiento que encabeza Morena.

“Yo creo que ahí se pondrá el muro de la traición… los que voten en contra. Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la transformación, y luego de repente cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás”, afirmó

Salgado señaló que, si los partidos que han acompañado a Morena en la coalición legislativa decidieron votar contra la reforma, ello significaría dar la espalda a los ideales de la llamada Cuarta Transformación.

Para Salgado Macedonio, el actual sistema representa un exceso que beneficia a partidos pequeños y a dirigentes que obtienen cargos sin ganar elecciones.

“¿Quién quiere una lista de 200 plurinominales en una Cámara de 500 diputados? Eso es un exceso de la falsamente llamada democracia”, sostuvo.

El senador acusó que detrás de la resistencia a la reforma podría haber intereses económicos y políticos vinculados al sistema actual.

“Se les va a acabar el negocio de los plurinominales. El dineral que reciben los partidos es una millonada”, afirmó.

Sin embargo, otros legisladores de Morena llamaron a no escalar el conflicto con los aliados.

El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó calificar como traición la postura del PT y del PVEM, y advirtió que atacar a los aliados podría debilitar al bloque gobernante rumbo a los próximos procesos electorales.

“Vamos a ir juntos en 2027. ¿Para qué lastimamos a nuestros aliados endilgándoles calificativos que además no aplican?”, señaló.

A su vez, la senadora Margarita Valdez Martínez sostuvo que las diferencias legislativas son normales dentro de una coalición y defendió el derecho de cada partido a fijar su postura.

“Ellos son un ente diferente a Morena, tienen sus intereses y sus estatutos. Están en todo su derecho de decidir si apoyan o no”, afirmó.

Por su parte, el senador de Enrique Inzunza, de Morena, afirmó que el movimiento debe mantenerse plural y abierto a quienes compartan su objetivo central, que es consolidar un Estado constitucional de bienestar que garantice derechos para todas y todos los mexicanos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Morena compita electoralmente sin coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, el legislador consideró que el movimiento debe sumar a todas las fuerzas que coincidan con su propósito de transformar la vida pública del país.