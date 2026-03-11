Rebelión en Morena: Tres diputadas votan contra la reforma electoral de Sheinbaum

Reforma Electoral Tres morenistas votaron en contra de la Reforma Electoral

La Cámara de Diputados rechazó la reforma político-electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el proyecto de modificación constitucional no alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

El dictamen obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, una cifra insuficiente para reunir las dos terceras partes requeridas para modificar la Constitución. Con ese resultado, la iniciativa quedó desechada y no avanzó a la discusión en lo particular, etapa en la que ya se habían registrado numerosas reservas.

La 4T no logró alinear a todos sus aliados legislativos para sacar adelante una de las reformas constitucionales más relevantes de la nueva administración.

¿Qué diputadas de Morena votaron en contra de la Reforma Electoral?

Más allá del rechazo legislativo, la votación evidenció fisuras dentro del bloque gobernante. En Morena, tres diputadas votaron en contra del proyecto promovido por el Ejecutivo. Sus nombres son Giselle Arellano, Santy Montemayor y Alejandra Chedraui Peralta.

En contraste, el comportamiento del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mostró un movimiento inverso. Aunque la dirigencia había marcado distancia del dictamen, un grupo de legisladores de esa fuerza terminó respaldando la reforma en la votación final.

También se registraron ausencias dentro del grupo mayoritario. Los diputados morenistas Jesús Jiménez e Iván Peña Vidal no participaron en la sesión, mientras que la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero asistió al pleno sin emitir voto.

El Partido del Trabajo (PT) anticipó su negativa desde días antes. De sus 49 legisladores, 47 votaron contra la iniciativa, con una sola excepción que respaldó el dictamen y una ausencia.

La postura fue explicada por el coordinador petista Reginaldo Sandoval, quien reiteró el respaldo de su partido al proyecto político de la llamada cuarta transformación, aunque expresó preocupación por el rumbo de la reforma electoral propuesta.

En el PVEM, su dirigente parlamentario Carlos Puente señaló que los cambios constitucionales de esta magnitud requieren consensos amplios para evitar cuestionamientos sobre su legitimidad. También coincidió en que algunos aspectos del modelo electoral planteado podían generar desequilibrios entre entidades federativas con distinta población.

Morena anuncia “Plan B” tras el revés legislativo

Tras conocerse el resultado de la votación, diputados de Morena comenzaron a corear consignas en respaldo a la presidenta y a mencionar la construcción de un “Plan B” legislativo.

El coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, defendió la iniciativa al asegurar que buscaba perfeccionar el sistema electoral mexicano con procesos más limpios y menos costosos.

El legislador reconoció que el desenlace no coincidió con las expectativas del oficialismo, aunque evitó presentar la votación como una ruptura política profunda. Afirmó que las diferencias con aliados forman parte de las coyunturas parlamentarias y subrayó que el proceso político de la llamada transformación continúa.

Monreal adelantó que, tras el rechazo de la reforma constitucional, Morena comenzará a trabajar en una nueva estrategia legislativa para retomar los cambios electorales propuestos por el gobierno federal.