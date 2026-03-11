Sheinbaum conversa vía telefónica con Gustavo Petro (Presidencia)

Se dio a conocer que este miércoles los mandatarios nacionales de México y Colombia, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, conversaron este miércoles por teléfono.

El Gobierno de México informó que “la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conversó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo.”

La cuenta de X de la Presidencia colombiana informó que la conversación giró en torno a la guerra en Medio Oriente y la unión latinoamericana entre otros.

Además, la Presidenta de México confirmó la participación del país en la reunión que los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tendrá lugar el próximo 21 de marzo en Bogotá junto a mandatarios africanos.

“El país estará representado por el canciller (secretario de Relaciones Exteriores de México) Juan Ramón de la Fuente”, agregó el despacho de Petro, que no dio más detalles sobre la conversación del mandatario con Sheinbaum.

Bogotá acogerá entre el 18 y 21 de marzo el Foro de Alto Nivel de la Celac y la Unión Africana (UA), que busca fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambas regiones.